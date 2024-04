Ani ve čtvrtém jarním duelu neztratili fotbalisté SK Kladno ani bod. Na hřišti béčka pražské Admira to neměli jednoduché, ale po zásahu zkušeného Michala Rendly po standardce z prvního poločasu berou tři body za výhru 1:0. Jsou stále druzí za Chomutovem, který ze svého luxusního náskoku lehce ztratil prohru v Neratovicích, i tak má k dobru pořád devět bodů.

Michal Rwendla a jeho spoluhráči slaví vítězný gól SK Kladno na Admiře, | Foto: David Klier

Byl to zápas, kde Kladno na rozdíl od předešlých jarních vystoupení mělo míč trvale pod kontrolou, pasivního soupeře tlačilo celé utkání, ale šancí si zase tak moc nevytvořilo. A to přesto, že kvůki invenci vrátil trenér Zdeněk Hašek do základu velezkušeného Antonína Holuba.

Hosté ale brzy dali nakonec vítězný gól. Centr Pospíšila ze standardky našel přesně hlavou Rendly a vůdce kladenské defenzivy poslal svou hlavičku téměř přesně do šibenice. Byl to jeho první gól v sezoně a hned tak důležitý! "Byl to těžký zápas, tři body jsou velmi důležité. Že jsem dal vítěznou branku je jen třešničkou na dortu. Navíc hlavičkovat takové centry, jaké nám dnes posílal Tadeáš Pospíšil je radost,” řekl Rendla proklubový server SK.

Další nadějné situace už Kladenští v Kobylisích Na Pecích nevyužili. Dvakrát měl ke gólu blízko Šíma, jednou hrozil znovu Rendla, Šnobl při úniku ze strany raději přihrával a adresáta nenašel…

Ale obrana Kladna pracovala spolehlivě a Admira byla v neděli dopředu tak neškodná, že hosté nakonec výhru celkem v pohodě uhájili. Dokonce na hřišti s mladým Václavem Kalinou, syn bývalé kladenské opory totiž dostal poprvé šanci mezi dospělými a hned na vypjatou koncovku. "Nebáli jsme se ho tam na konci dát, potřebovali jsme ve středu hřiště silné hráče na balonu a navíc rychlé. To Venca splňuje stejně jako Bláža, tak jsme nasadili je," vysvětlil trenér Kladna Zdeněk Hašek.

Celkově zápas viděl jako ubojovanou výhru. "Domácí hráči dobře organizovaně dozadu a my se do nich těžko dostávali. Kdybychom do půle proměnili ještě nějakou šanci, bylo by to asi jiné a víc v klidu, ale naštěstí jsme jim toho ani po pauze moc nedovolili a vzadu to uhráli s přehledem," dodal Zdeněk Hašek, jehož tým ve čtyřech jarních zápasech dostal jedinou branku, to je oproti podzimu znatelný rozdíl.

Admira Praha B – SK Kladno 0:1 (0:1). Branka: 19. Rendla. Rozhodčí: Hodek.

Kladno: Smrkovský – Hrubeš, Rendla, Kolářský – Houha, Pospíšil (66. Jankovský), Holub (88. Blažek), Eichler, Dejčmar (60. Kafka) – Šíma, Šnobl (88. Kalina).