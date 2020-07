Mnozí fanoušci se podivovali, že zápas řídí na podzim potrestaný rozhodčí Šefara, ale ten už byl omilostněn a zápas zvládl velmi dobře. Na parádním trávníku v první půli nikdo neměl velkou převahu, ale šancí napočítali o něco více Kladenští. Jen Šnobl měl tři, největší po pěkné akci jeho spoluhráčů v závěru, ale brankář Janda mu ji skvěle chytil.

To na druhé straně o mnoho zkušenější kanonýr Jaroslav Červený stál na správném místě po akci hodně dobré tmavé posily ze Sparty Traoreho a zavěsil. Gól přitom mohl dát už Traore, ale nekrkal a Červenému pěkně nabil – to ocenili i staří mazáci ve slušně zaplněném hledišti.

Rakovničtí nakonec vyhráli i druhý poločas, byť se většinu čas bránil. Kladno několikrát mohlo potrestat jeho chyby uprostřed hřiště, ale ani jednou akci ke gólu nedotáhlo. To na druhé straně zabral zase Jaroslav Červený, po dlouhém zranění konečně nastoupivšího stopera Hanzlíka v chlapském souboji odsunul na vedlejší kolej a brankáři Kindlovi nedal naději - 2:0.

Domácí měli ještě pěkný trestňák, ale jinak počítali šance už jen hosté. Hlavičku po rohu zachránila obrana, Dejčmar pak trefil břevno, a když utekl mladý Pospíšil a ještě brilantně předložil Šímovi, zasáhli před střelou do prázdné opět domácí obránci. „Šancí jsme měli asi třikrát víc než domácí a prohráli jsme 0:2. Znovu rozhodly naše naprosto zbytečné individuální chyby,“ usmál se hořce kladenský trenér Jan Pejša.

Cenil si toho, že tým zápas odmakal a byl rád, že také soupeř přispěl ke kvalitě duelu. „Nás srazily dvě blbosti a neproměněné šance. Neřekl bych ale, že to rozhodla kvalita domácího kanonýra Červeného, protože i my máme střelce. Šnobl měl rovněž tři šance, ale tentokrát mu to nevyšlo. Navíc to nebyl jen on, máme další hráče. U nich záleží na invenci a provedení, jak s šancí naloží,“ dodal Jan Pejša.

Domácí Martin Pulpit – známý trenér, který prošel i první ligou, debutoval na lavičce SK Rakovník vítězně. „Jsme teprve na začátku, kádr se teprve tvoří a hráči hodně trénovali. Něco tam bylo pozitivního a něco negativního, jak už to bývá v přípravných utkáních,“ řekl Pulpit Deníku, ale kdo byl lepší nebo horší, o tom mluvit nechtěl. „My dali šanci všem hráčům, včetně dorostenců a z toho pohledu zápas splnil účel,“ dodal Pulpit s vysvětlením, proč se rozhodl pro SK Rakovník. „Jde tady o určitý projekt, se kterým začínáme. Uvidíme, zda se to podaří. Dáme si čtrnáct dnů a uvidíme, co z toho bude.“

Další duel sehraje SK Kladno příští sobotu od 10:00 proti rovněž třetiligovému Královu Dvoru. Zápas se bude hrát na hřišti ve Velké Dobré. Rakovník bude ve stejném dni hostit Brozany, které na úvod padly 1:2 v Hostouni.

SK Rakovník – SK Kladno 2:0 (1:0). Branky: 35. a 60. Jar. Červený. Rozhodčí: Šefara. Diváků: 200.

Rakovník: Janda – Krupička, Rendla, Šindler, Tvrz – Rohla, Hamouz Krejčík, Traore – Jar. Červený. Jan Červený. Střídali: Čadek, Duchoň, Hejda, Šrédl.

Kladno: Vokoun (Kindl) – Ježdík, Pechr, Abrham, Nosek – Pudil, Říha – Čížek, Procházka, Pospíšil - Šnobl. Střídali Hanzlík, Tóth, J. Růžička, Donát, Čapek.