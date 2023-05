/FOTO, VIDEO/ Jestli to měl být zápas dvou ze tří nejlepších celků divize B, pak nejde než souhlasit. Kladno i Česká Lípa podaly vynikající výkon a šťastnější byli domácí, kteří brankou hrdiny zápasu Dominika Šímy ze třetí minuty nastavení vyhráli 2:1 a stáhli náskok soka na sedm bodů. Mají navíc zápas k dobru.

Tahák fotbalové divize: Kladno (v bílém) - Česká Lípa 2:1. Dominik Šíma duel rozhodl | Foto: Deník/Rudolf Muzika

Zápas orámovaly dvě sporné situace po rohových kopech. Po hodině hry se hněvali domácí a zejména jejich brankář Pettík, že vyrovnání z kopačky stopera Filipa předcházelo bránění ve hře právě gólmanovi.

Rozhodčí Tomáš Koranda měl ale jasno a jednoznačně branku uznal. V 93. minutě se zachoval stejně při poslední akci zápasu, kdy tentokrát Šíma hodně důrazně doklepl míč na brankové čáře do sítě. „Ani nevím, co se tam stalo, to byl nějaký roh, ne?“ smál se kanonýr Kladna a už vážněji dodal, že podle něj neměl platit ani jeden gól.

Zdroj: Deník/ Rudolf Muzika

Právě Šíma gólový účet načal a to už v 6. minutě, kdy se domácím povedla rychlá akce, jakými hrozili nejvíc, a na konci byl právě střelec SK, jenž levačkou u tyče zvládl těžký kop – 1:0.

Jestli domácí hrozili po bleskových výpadech, pak hosté po standardkách. Šimon při jedné olízl tyč, ještě předtím krásně vypálil rohlíčkem Baláž, ale do spojnice.

Domácí litovali dvou obrovských šancí Šímy během jediné minuty. První lapil bravurně Král, při druhé měl Šíma tolik času, že zakončení pokazil. „Nevěděl jsem, jestli za mnou není obránce, ukvapil se a pak to zkoušel technicky, což chytil. Jsem kopyto,“ usmál se Dominik Šíma, hrdina utkání, jehož po zápase opět kabina uctívala populárním pokřikem "Dej Šíma gól!".

Druhou půli začali mnohem lépe domácí, ale po hodině hry přišel zmíněný roh a vyrovnání Šimona. Z domácích zloba rychle vyprchala, dál útočili, ale Lípa se také nedala. Kazdovi připravil Halbich tutovou šanci, ale vytáhl se gólman Pettík.

Ale zdálo se, že víc chtějí vyhrát domácí, kterým už poslední minuta několikrát v sezoně vyšla. A teď znovu! Při posledním rohu sebral Filip centr brankáři, ale hlavičkoval jen nad sebe. Padající merunu pak zřejmě bez faulu trefil důrazný Šíma a odšpuntoval domácí euforii.

„Byl to velice kvalitní zápas se spoustou šancí, který se lidem musel líbit. Možná jsme měli šancí o malinko víc, hlavně v první půli. Těch je škoda, ale ukázali jsme sílu a za dřinu, kterou kluci předváděli celý zápas, dostali odměnu,“ byl pyšný na tým Kladna trenér Jan Procházka.

A že to už po několikáté vyšlo na poslední minutu, to kvituje. „Svědčí to tom, že naši hráči jsou schopní hrát do poslední chvíle.“

Zdroj: Deník/ Rudolf Muzika

Jan Procházka opakoval, že divize B je vyrovnaná soutěž a vyhrát může každý s každým, o tom se přesvědčují na jaře Kladno i Lípa. Severočeši mají ovšem pořád náskok sedmi bodů. „Šance je pořád a naděje umírá poslední. Vždyť máme ještě sedm zápasů,“ dodal trenér SK Kladno.

SK Kladno – Arsenal Česká Lípa 2:1 (1:0). Branky: 4. a 90. Šíma - 67. Filip. Rozhodčí: Koranda. Diváků: 200.

Kladno: Pettík – Čížek, Rendla (80. Javorek), Růžička – Kafka (80. Balšánek), Holub, Pihrt, Slabý, Dostál – Šíma (90. Hanzlík), Šnobl (90. Procházka).