V první půli se nehrál moc pěkný fotbal a přes slánskou sílu na míči byli blíž úvodní brance domácí. Stoper Jaráb dokonce musel zaskakovat za Sedláka na brankové čáře a slánský gólman musel likvidovat i sólový únik Vébra. Udělal to přepychově. Až poté více zahrozili také hosté, hlavně Křečkovou tečovanou střelou a únikem Vimra. Na druhé straně zazářil Sedlák ještě proti bombě Valty.

Po změně stran Sedlák efektním zákrokem zlikvidoval pokus Vébra a udeřili Slaňáci. V 63. minutě prodloužil Křeček hlavou na Galbavého, který si zpracoval míč, zbavil se bránícího hráče a prudkou střelou prostřelil brankáře Kadlece. O pět minut později zatočil Trnka standardku šikovně míč na zadní tyč a Hansl doklepl na 0:2.

V 71. min. však domácí vstřelili kontaktní gól, když střídající Bergmann svým prvním dotykem s míčem poslal míč do naší sítě po skvělém zákroku Sedláka, který vyrazil zpět do pole předchozí střelu. Sedlák vyznamenal ještě v 76. min., když podržel svůj tým a zabránil vyrovnání. „Důležité vítězství na hřišti celku z dolní části tabulky. Přiznejme si, že hlavně v prvním poločasu fotbal nenaplňoval kritéria divizní kopané, ale na to se historie neptá. Potvrdili jsme dobrou bodovou bilanci na hřištích našich soupeřů, odkud jsme přivezli již 11 bodů. Příští týden se pokusíme konečně zvítězit na domácím hřišti ve Slaném, kde se nám příliš nedaří. Naším soupeřem bude MFK Dobříš,“ zhodnotil vedoucí týmu Slaného Milan Šúr.

Arsenal Česká Lípa – SK Slaný 1:2 (0:0). Branky: 71. Bergmann – 63. Galbavý, 68. Hansl. Rozhodčí: Bednář. Diváků: 170.

Slaný: Sedlák – Pospíšil, Macháček, Jaráb, Zelenka – Trnka (72. Maroušek), Křeček, Hansl (86. Holly), Vimr – Galbavý (76. Danda L.), Kubík (89. Tikovský).