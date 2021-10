Ve Vokovicích to byla většinou bitva domácích střelců se skvěle chytajícím slánským Sedlákem. Ten nakonec na dvě střely nestačil, každopádně výhra Pražsnů je zasloužená. Tlak měli od začátku, v úvodním minutách dokonce drtivý. Tak jim ale krásný gól Novotného ještě neuznali sudí kvůli ruce. Hosté postupně občas také zahrozili, hlavně po centru Marouška, na který se nedostali o kousek Nádeníček s Hanslem. Pak i při trestňáku Jarába, který lapil gólman Roub. Na druhé straně bylo ale vzruchu pořád víc a po minele Slaňáků v rozehrávce ve 36.min. přišel centr a povedená hlavička Krupičky - 1:0.

Už dvě minuty po přestávce mohlo být vyrovnáno. Parádní centr se povedl Bíbovi a a Nádeníček poslal míč do sítě - bohužel pro hosty to byla ale síť za bránou domácího celku. "Velká škoda, tohle byla naše největší šance, míč šel jen těsně mimo a Roub by na něj nedosáhl," litoval vedoucí týmu Slaného Milan Šúr.

Jeho tým definitivně popravila 61.minuta, kdy Aritma odvrátila slánský roh, k míči se dostal u lajny Junek a dokonalým pasem oslovil Ielitra, který chladnokrevně umístěnou střelou překonal Sedláka - 2:0.

"Naše nepovedená série měla pokračování také na Aritmě a dnes jsme napsali již její sedmou kapitolu. Je tomu tak, sedm zápasů jsme nevyhráli a dokázali z nich vytěžit jediný bod. Navíc jsme již tři zápasy v řadě nedokázali skórovat a v oněch sedmi zápasech se můžeme „pochlubit“ skóre 3:16. Otázkou dne tak je, jestli je opravdu všemu na vině zranění Trnky, Beneše, Zelenky a Furmánka, kteří by pravděpodobně hráli v základní sestavě. Podruhé v základu konečně mohl nastoupit Vimr a mladý Panocha a do tréninku by měl po víkendu naskočit až dosud chybějící Volek," hodnotil duel i aktuální stav A týmu Milan Šúr. .

Aritma Praha – SK Slaný 2:0 (1:0). Branky: 36. Krupička, 61. Ielitro.

Slaný: Sedlák – Bíba, Jaráb, Panocha, Volgner (75. Novotný) – Mareš – Maroušek, Vimr (75. Galbavý), Hansl (46. Koula), Vašák – Nádeníček.