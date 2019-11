Ještě horší je, že domácí došli k výhře poměrně snadno. Využili hrubých chyb Kladna, už do poločasu šli do vedení 2:0 a ani potom je hosté svou hrou moc nezlobili a šance na zvrat téměř žádné neměli. Štětí přidalo třetí branku a zcela zaslouženě zápas ovládlo.

Na obranu hostů lze říci jen to, že nastoupilo okleštěná sestavy, kde kromě Hanzlíka vypadla v týdnu další trojice zraněných borců Kraus, Javorek a Tóth. „Oslabení to je velké, ale neomlouvá to náš výkon. Zapadá to do celého podzimu, kdy jsme v úvodu nebyli kompletní, pak po dobré sérii výsledků přišla zranění, jindy jsme zase neproměnili šance. Je toho víc, ale v emocích to říkat nechci, jsem prostě hrozně zklamaný,“ řekl trenér Jan Pejša.

Jediným pozitivem zápasu je, že Jan Pejša poslal ve druhé půli na hřiště tři dorostence, kteří shodně prožili premiéru v A týmu: Matěje Donáta, Jakuba Jandu a Matěje Šnobla.

Štětí – SK Kladno 3:0 (2:0). Branky: 17. Brůža, 27. a 57. Vokoun. Rozhodčí: Novotný. Diváků: 150.

Kladno: Tesař – Abrham, Stříška, Nosek, Kalina – Holub, Růžička (78. Janda) – Čížek, Procházka (72. Donát), Pospíšil (72. Dejčmar) – Bagou (65. Šnobl).