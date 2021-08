Skvělé časy slánského fotbalu, tým je v čele divize B

Po porážce v Ostrově šli fotbalisté SK Slaný zase do sebe a na domácím hřišti v přestřelce udolali silný Meteor Praha. Třetí výhra ze čtyř zápasů značí posun do čela ta bulky divize B, kde nečekaně zaváhal Most na Aritmě. Zápas s Meteorem sledoval už Jaroslav Trnka, který nedávno utrpěl těžkou frakturu nohy, na dálku pak popřál svým spoluhráčům i čerstvý ženáč Tomáš Vimr.

Slaný (v bílém) nečekaně porazilo v divizi Český Brod 2:0. | Foto: Roman Mareš

Zápas byl jako na houpačce, chvíli se radovali domácí z dvougólového náskoku, pak o něj ale do pauzy přišli. Rozhodli tak až ve druhé půli, byť ani tam koncovku poločasu nezvládli ideálně. Domácím se kumulovaly problémy se sestavou. Kromě Trnky, Vimra, Zelenky či potrestaného Bíby se už po deseti minutách zranil Beneš, když si zle pochroumal levé koleno a musel být střídán Furmánkem. Jenže právě ten zachytil velmi brzy zblokovanou ránu Marouška a propálil zkušeného brankáře Tomu - 1:0. O minutu později Vašák přesně přihrál volnému Nádeníčkovi a ten zblízka zvýšil na 2:0. Pro hosty mohlo být ještě hůř, jenže Furmánek v další šanci mířil do tyče. Ve 33.min. se Meteoru podařilo snížit, když po odrazu od tyče doklepl míč za Sedlákova záda Slavata. V nastavené dvouminutovce první půle kopali domácí roh, po kterém však hosté předvedli bleskurychlý brejk a Němcem vyrovnali! Po změně stran domácí podržel brankář Sedlák, když předvedl dobrý zákrok po zaváhání obrany. Nedáš - dostaneš! V 51.min. Maroušek našel přesnou přihrávkou na zadní tyči číhajícího Nádeníčka, který ve skluzu vrátil Slanému vedení v utkání. Byl to už jeho pátý zásah v sezoně a v divizi se mu v tomhle ohledu vyrovná jen březovský Veselý. V 65. min. se do slibné šance dostal hostující Novotný, ale mířil mimo. V 84.min. předvedli slánští hráči pěknou akci, když Vašák zleva poslal míč do vápna na Nádeníčka, ten ho chytře pustil Marouškovi, který dokázal překonat Tomu počtvrté. Do další šance se pak v 89. min. dostal Nádeníček, jenže Toma jeho střelu po zemi reflexivně vykopl. V nastavení přišel trest, když hostující Novotný snížil na konečných 4:3. "Naše výhra se rodila poněkud krkolomným způsobem. Již v první půli jsme přišli o dvougólové vedení a inkasovali jsme branku také v nastaveném čase druhého poločasu, konstatoval vedoucí týmu Slaného Milan Šúr. Dodal, že se zraněným Benešem to vypadá na několikazápasovou stopku. "Svalové zranění si přivodil rovněž mladíček Koula, který jinak odehrál velmi dobrý zápas. Nyní jedeme dvakrát ven (Louny a Chomutov), potěšitelné je, že do hry může po trestu nastoupit Bíba a snad také konečně uvidíme na trávníku čerstvého ženáče Vimra. Na lavičce se po velmi dlouhé pauze objevil také Ondřej Zelenka. Přes všechny problémy se zraněnými hráči panuje ve Slaném dobrá nálada, užíváme si čelo divize,". doplnil Milan Šúr. Slaný – Meteor Praha VIII 4:3 (2:2). Branky: 16. Furmánek, 17. a 51. Nádeníček, 84. Maroušek – 33. Slavata, 45. Němec, 90. Novotný. Slaný: Sedlák – Volgner, Jaráb, Beneš (12. Furmánek), Vašák – Koula (68. Řehák) – Maroušek (85. Danda L.), Mareš, Hansl, Novotný (85. Marek) – Nádeníček.