/FOTO, VIDEO/ O kolo později než chtěli nastartovali divizní motory fotbalisté Neratovic. Spolufavorit soutěže po porážce v Lounech ukázal, že se s ním musí počítat a ovládl bitvu dvou hlavních adeptů na postu s Kladnem. Jasno bylo v podstatě už v poločase, kdy mizerně hrající hosté dostali dvě branky od Martina Šobra. Konečný výsledek značí rozdíl třídy – 3:0. A může být důležitý na konci sezony, kdy může rozhodovat vzájemný zápas.

Neratovice - Kladno v taháku divize B jednoznačně 3:0. | Foto: Jan Sláma

Zatímco domácí tak trochu obětovali středeční pohár, kdy nechali některé opory odpočinout, Kladno vsadilo na jinou taktiku a téměř shodná sestava měla po poháru zvládnout i divizi, což se ovšem nepovedlo. Ještě tak úvod, kdy zejména Šnobl měl pár šancí a jednu opravdu velkou, ale Měsíček odolal. "Kdybychom vedli dva tři nula, nikdo by nic neřekl, ale gól jsme nedali a oni začali hrát jednoduše. Sami sebe jsme pohřbili," mávl zklamaně rukou trenér Kladna Frabtišek Douděra.

Domácí sestava plná posil z Velvar (kromě Měsíčka ještě Valenta, Šimkovský, Stárek, nově Korejec Kim) postupně získala půdu pod nohama, hlavně jí pak vyšla výborná taktika trenéra Janečka: vysoké napadání kladenské rozehrávky, která se ukázala značně nejistá a chybující. K tomu mnohem větší důraz v soubojích, vygumování režiséra Folprechta a zápas se rázem stával představením jednoho mužstva.

"Viděli jlsme zápas s Českým Brodem, kde byl Folprecht neustále volný a rozdělova pasy hlavně Hamplovi. Toho ale fantasticky pokryl Šimkovský, a Folprechta s Holbem jsme výborně dostupovali," chválil svoje svěřence trenér Neratovic Pavel Janeček.

První hrubici hostů ještě zastavil Hrubeš za cenu žluté karty (a byl rád, což přiznal i sám po utkání), druhou Pettík, jenž vychytal parádně hrajícího Dobiáše, ale pak už ani on nestačil na ránu zcela osamoceného Šobra.

Stejný borec navíc před půlí našel po další minele Kladeňáků přihrávku Valenty a uklidil merunu do sítě podruhé.

Zdrcené hosty mohl nastartovat Šnobl, jenže po chybě Měsíčka trefil jen tyčku opuštěné klece.

Zdroj: Jan Sláma

Do druhé části zkusil trenér Douděra oživit hru svého týmu třemi střídáními a Šíma s Pospíšilem skutečně pár nadějných moment předvedli, ale gól nedali a v 70. minutě přišel definitivní zlom. Dobiáš ve vápně šikovně došel pro jasnou penaltu na Rendlu a Šimkovský prudkou střelou jasně proměnil na 3:0.

"Kladno je obrovský favorit na postup a v úvodu mělo dvě tři šance, kdy nás podržel Měsíček. Od chvíle, kdy jsme dali první gól, bylo už utkání v naší režii. Kluci podali vynikající běžecký výkon," dodal spokojený Pavel Janeček, ale přiznal, že po porážce v Lounech si tým musel vyslechnout i trochu hlasitější slova. Ta evidentně zabrala.

To František Douděra, který byl zprvu na lavičce slyšet jako jindy, ale postupně jeho hlas slábl, nic pozitivního nenašel. "Neběhalo nám to a nechali jsme se otrávit hrou soupeře založené na nákopech a soubojem za soubojem. My nehráli s balonem, což nás baví a dělali jsme chyby, které bych ani nevěřil, že můžeme udělat,“ kroutil hlavou Douděra, podle něhož obstál v soubojích jen Karel Hrubeš, jinak se hráči chovali jako děti.

FK Neratovice-Byškovice – SK Kladno 3:0 (2:0). Branky: 28. a 42. Šobr, 71. Šimkovský (PK). Rozhodčí: Raplík. Diváků: 300.

Neratovice: Měsíček – Kim, Chlumecký, Kibal, Šimkovský – Nerger, Stárek (79. Kalabis), Valenta (83. Šamša), Freisler – Dobiáš (83. Gombáš), Šobr (63. Duch).

Kladno: Pettík – Houha, Rendla, Hrubeš, Borák (46. Kolářský) – Hampl (70. Pihrt), Holub (60. Slabý), Folprecht, Eichler (46. Šíma) – Kafka (46. Pospíšil) – Šnobl.