Slaňáky gól nakopl, trestný kop Kroutila však Martinec kryl. Ani on ale neměl nárok proti Nádeníčkovi,. jenž vystihl mizernou malou domů jednoho z obránců, zachytil míč, obehrál i Martince a zasunul míč do prázdné brány. A to ještě hosté mohli být rádi, že těsně před pauzou Kroutil o centimetry minul a vzápětí byl faulován ve vápně, ale penaltě zabránil mávaný ofsajd.

Bleskový nástup Velvar, po pauze pomohly i tyčky

Domácí tým zahájil výborně i druhou část. Dobrou šanci spálil Dohnanský, ale v 52.min. vymyslel Pudil nádhernou kolmici mezi tři obránce na Kroutila. Proti němu vystartoval brankář Martinec a Kroutil jej zkušeně přeloboval a zvýšil na 3:0. Minutu nato vyrobili hosté další malér. Faul na Nádeníček nemístně komentoval Kravar a dostal červenou kartu.

Mělo být rozhodnuto, karty byly jasně rozdány, ale omyl, bojovalo se tvrdě až do konce. "Těžko říci, jestli jsme najednou začali hrát tak blbě nebo se náš soupeř vypjal k nadstandardnímu výkonu. Faktem je, že naši hráči začali zcela ztrácet půdu pod nohami a začali kupit chyby v rozehrávce," konstatoval vedoucí týmu Slaného Milan Šúr.

Výsledkem bylo snížení stavu po rohovém kopu, kdy přesně hlavičkoval volný Peterka. Po pár minutách hry přišla další slánská katastrofální a nepochopitelná chyba, ale Sedlák skvěle zlikvidoval samostatný nájezd jednoho z útočníků soupeře. V 82.min. hosté vybojovali další roh a míč z hlavy Kursy skončil opět v síti. Bylo to 3:2 a napětí vrcholilo, jenže v 88.min. přišlo uklidnění. Hosté ztratili míč, střídající Baláž vystřelil rychlíka Marouška a ten přesnou střelou na zadní tyč překonal Martince.

"To byl zase zápas! Škoda, že v hledišti byla jenom stovka diváků, která viděla šest branek a naši velmi cennou výhru. Nicméně v tabulce se nic nemění, bodovala také ostatní mužstva, která jsou ohrožena sestupem (Ostrov a Dobříš) a boj o setrvání v divizi bude ještě těžký," dodal Milan Šúr, jehož mužstvo čeká nyní výjezd do Neratovic. A ty, pokud uspějí v neděli v Lounech, budou lídrem tabulky.

SK Slaný - Olympie Březová 4:2 (2:0). Branky: 28. Pudil, 38. Nádeníček, 52. Kroutil, 88. Maroušek – 60. Peterka, 82. Kursa.

Slaný: Sedlák – Vimr, Panocha, Mihálik, Zelenka O. (68. Maroušek) – Dohnanský (77. Bíba), Pudil, Hansl (68. Baláž), Vašák – Nádeníček (68. Furmánek), Kroutil (82. Jaráb).