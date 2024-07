Tvorbu týmu už několik let zásadně řídí s trenérem Jiřím Veselým člen vedení Radim Vavroch. Kladenskému deníku potvrdil jediný odchod, Dominik Dohnanský se vrátil pracovně domů na Slovensko. Dlouhodobě zranění zůstávají Jakub Sváta, Lukáš Lehner a po zlomenině klíční kosti je Jiří Říčka.

Posily jsou hlavně z kladenské části okresu. Přímo z SK Kladno by měli ve Slaném hostovat Jaroslav Kafka a Filip Dejčmar, to jsou hlavně směrem dopředu zajímavá jména. Kafka ještě před nedávnem hrál s úspěchem za třetiligové Velvary, pak se vrátil ve velkém stylu domů do Kladna, ale po zranění se už přes dobře hrající útočníky Šímu a Šnobla dostával do sestavy méně než chtěl.

Také Dejčmar platil za výrazný talent, jehož zabrzdily vleklé zdravotní patálie. Kvůli nim hrál jen nižší krajské soutěže na Velké Dobré, ale v zimě se nečekaně probil do kádru SK Kladno a trenér Zdeněk Hašek ho využíval. Dejčmar se může zvedat dál i ve Slaném, kde může dostat víc minut než v Kladně, které postoupilo do ČFL.

„Oba kluci z Kladna by měli přijít, byť to ještě není úplně dotažené. Celkově věřím, že spolupráce mezi oběma kluby bude na úrovni, protože Kladno celý současný kádr po příchodech posil neudrží a u nás se jeho hráči mohou vyhrát a zlepšovat. Musí to být ale o rovném partnerství,“ říká Radim Vavroch.

Skok o soutěž výš čeká také Dana Sekaninu. Zřejmě nejrychlejší fotbalista běhající po trávnících celého okresu Kladno, který by snad dýchal na záda i Kilianu Mbapému, už kopal také jen A třídu za Velkou Dobrou, nicméně zvedl ho přestup na Doksy a tam si ho vyhlédl trenér Slaného Jiří Veselý. Sekanina má problémy jen s koncovkou, ale jak s úsměvem tvrdí Radim Vavroch, ve Slaném šance proměňovat musí… „Trenér Veselý určitě bude vědět, jak na něj. Každopádně je to fofrník a třeba pro naše střelce Nádeníčka a Novotného může vyprodukovat po křídelních akcích spoustu šancí,“ myslí si Vavroch.

Úplně z jiného těsta je další posila z nižší soutěže – Tomáš Abrham. Kdysi velký talent kopal už za řadu klubů na Kladensku, vystřídal kromě mateřského Slovanu a SK Kladno také Tuchlovice, Lhotu, Vraný, sousední Tatran Rakovník, Libušín a naposledy Slavoj Kladno. Z B třídy se posouvá o tři soutěže výš, na druhou stranu fotbalově byl na úrovni vždycky vysoko a fyzicky je v perfektní kondici. Přednost u něj mají ale futsal a sálový fotbal, tam hraje na špičkově tuzemské úrovni. Pojí ho přátelství s trenérem Slaného Jiřím Veselým, a tak tenhle dvaatřicetiletý režisér hry může zapadnout klidně také do slánského kádru.

První zápas hraje Slaný už v sobotu 13. července doma s Aritmou Praha (10:15), o týden později přivítá Brozany (20.7.), pak Rokycany (27.7.) a nakonec se ukáže v Žatci. Divizní boje odstartuje soubor Jiřího Veselého 10. srpna doma s nováčkem Tempem Praha.