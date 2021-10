"O sváteční úterý se hrál ve Slaném dobrý fotbal. Zápas sledovalo 320 diváků a spokojení byli hlavně ti z Mostu, kteří celý zápas své barvy hlasitě povzbuzovali a nutno říci, že slušně a přítomnost městské policie tak byla zbytečná. Dvojzápas na domácím hřišti s prvními dvěma celky divize B jsme odehráli bez bodového zisku. ," litoval vedoucí tým Slaného Milan Šúr a konstatoval, že ještě nedávno lídra tabulky uhrál za posledních šest kol pouhý jeden bod a nyní se nachází v pásmu sestupu. Vylepšit bilanci se pokusí v sobotu dopoledne, když zajíždí do Prahy na Aritmu. "V našem dresu konečně naskočil v základní sestavě až dosud chybějící Vimr a z lavičky pak také nastoupil Zelenka. Naopak pro zranění chyběl Furmánek a nemocný Koula. Devatenáctiletý debutant v základní sestavě Panocha se jeví v dobrém světle," dodal Milan Šúr.

Také druhý poločas začali hosté aktivněji a v desáté minutě si před Sedlákem pěkně narazili míč na střelu pro Koptu, který zvýšil na 2:0. Do konce zápasu pak hosté kontrolovali výsledek a ani jedno z mužstev si nevytvořilo žádné vážnější příležitosti ke vstřelení branky.

Až pak se domácí před zraky starosty města Martina Hrabánka dostali s míčem před mosteckého brankáře Nejedlého. Nádeníček dostal dobrou přihrávku od Vimra, jenže pak mířil velmi nepřesně. Další náznak možnosti ke korigování stavu přišel v 19.min., když hlavičkující Novotný viděl v dobré pozici Nádeníčka, jenže útočník míč ze vzduchu míč netrefil. Na druhé straně pak z poměrně velké dálky střílel na Sedláka Glaser, ale branku minul. Poté Marešovu střelu zblízka srazil před Nejedlým obránce, a tak Slaňáci získali pouze roh. Chvíli nato dobře presovali rozehrávku hostů, ale Nádeníček svou pohotovou střelou v tu chvíli prázdnou branku soupeře minul. Ve 40. min. se po Nádeníčkově přihrávce do zakončení dostal Bíba, jenže ani on Nejedlého bránu netrefil.

Divize B: Slaný (v modrém) - Most 0:2. | Foto: Foto: Roman Mareš

