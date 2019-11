Až na šestý pokus se podařilo fotbalistům Slaného na domácím hřišti naplno bodovat. Porazili poslední Dobříš 2:0, zapsali třetí výhru v řadě a unikli z pásma sestupu. Teď je čeká lákavé derby v Kladně.

Slaný (v modrém) konečně uspělo doma za tři body a porazilo Dobříš 2:0. | Foto: Roman Mareš

S chutí vstoupil do utkání domácí Vimr, v 6.min. utekl obráncům, ale byl faulován před pokut. územím. Křeček pak z tk. nastřelil zeď. Chvíli nato rozehrál přímočarou akci Galbavý, Holly, ale Machač odvrátil míč na roh. Ve 12. min. se ve slibné pozici ocitl Vimr, snažil se asi až příliš rychle. Pak se posmělili poprvé hosté, jenže Šrain mířil hodně nepřesně. Ve 20. min. Trnka perfektně kopl ostrý roh, na míč si naskočil Hansl a trefil se přesně. Za brankáře Webera však zaskočil na brankové čáře jeden z obránců a míč odkopl do bezpečí. Následně se dostal před Sedláka Maryška, v pádu stačil zakončit, ale míč šel vedle. V 41.min. Trnka pronikl do vápna, přihrál Vimrovi, který pak svou střelou dal vyniknout Weberovi.