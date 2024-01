Jednu z nejúspěšnějších podzimních půlsezon za sebou mají divizní fotbalisté SK Slaný. Ve skupině B se s nimi vůbec nepočítalo, ale od začátku čeřili vody a nebýt propadáku v závěrečném kole na hřišti posledních Nespek, mohli se vyhřívat na druhém místě. I páté je však závazkem pro jaro, a tak se ve Slaném touží připravit co nejlépe. Jak vše vidí trenér Jiří Veselý?

Videomomentky // SK Kladno - SK Slaný 1:1, Divize B, 22. 9. 2023 | Video: Bohumil Kučera, Rudolf Muzika

Slaný zatím odtajnilo pouze odchody tří hráčů. Obránce Noll a záložník Pospíšil jsou po půl roce zpátky v Kladně a další středopolař Dolák ve Hřebči. Zejména u prvních dvou je ale Veselý rád, že jim slánské angažmá pomohlo. „Spolupracujeme s Hostouní, ale koukáme také do Kladna. Noll a Pospíšil u nás šli výkonnostně hodně nahoru a ukázali smysl takového hostování. Zatímco v létě těžko mohli myslet v Kladně na průnik do sestavy, teď mají šanci větší,“ chválí Veselý mladíky, ale také svůj klub, kam se nemusí ty větší bát posílat svoje prospekty, spíš na tom mohou vydělat.

Kdo však konkrétně do Slaného v zimě přijde, to z Veselého nyní nedostanete. Nějaké hráče na zkoušku už sice na tréninku přivítal (celkově dorazilo 20 hráčů, jeden se omluvil), ale není jisté, zda si místo na soupisce vybojují. Postupně pak mohou dorazit další, ať už ze spřátelené Hostouně, zmíněného Kladna či odjinud.

Hlavně kvůli užšímu kádru bude Slaný hrát přípravné duely až od začátku února, kdy ho čeká Komárov, Hořovice (s bývalým koučem Veselého Ivanem Pihávkem), Hostouň a béčko Motorletu. „Nebyl bych proti víc zápasům, ale přípravu jsme si naplánovali dost tvrdou, a zatímco jiné kluby mohou střídat v přípravných zápasech dvě jedenáctky, my nikoliv. Hrozila by zranění a těm se chceme pokud možno vyhnout,“ vysvětluje trenér Slaného.

S realizačním týmem po úspěšném podzimu hledali v detailním rozboru, kde ještě tým tlačí bota a kde se může zlepšit. Podle kouče jde hlavně o taktické a systémové věci, nejdřív ale bude jeho parta nabírat fyzičku. Dvakrát týdně na umělé trávě v Rynholci, jednou na menší slánské a jednou bude mužstvo chodit do posilovny, kde se kondiční trenér Martin Kejmar postará o to, aby každý jednotlivec cvičil ty partie, které potřebuje nejvíc.

Mužstvo čeká v polovině února také krátké soustředění a i tam bude směřovat k tomu, aby naplnilo svoje jarní cíle.

Jaké jsou?

„Hlavním cílem je zase trochu šoupnout dopředu náš projev. Podzimními body se rozhodně neuspokojíme a uděláme vše pro to, aby naši fanoušci zase chodili ze zápasů spokojeni a v klubu panovalo tak výborné klima, jaké tam na podzim bylo. A jestli mám být konkrétní, tak pro mne by bylo krásné skončit na bedně, ale pokud budeme třeba do pátého místa, nespokojen také nebudu,“ dodal Jiří Veselý.