Teď vypadá situace nadějněji a vrátit by se mohli také Petr Danda a někdejší střelecký talent Radovan Kroutil. Ten z mateřského Slaného úspěšně přešel do SK Kladno, kde byl už jako mladík nejlepším kanonýrem. Pak ještě přestoupil do Hostouně, jenže zranil se, dodělával školu a s fotbalem sekl. Teď už ho zase baví a je zdráv. „Pokud vydrží, může pro nás být přínosem. Stejně tak Jarda Trnka, který už když ho zraněného odnášeli na nosítkách, tak volal, že se vrátí. Věřím mu, ale v jeho případě to nepůjde uspěchat a celé jaro rozhodně nestihne, maximálně pár zápasů,“ uvažuje nahlas Radim Vavroch z vedení klubu, který se kromě přípravy kádru A týmu věnuje i koučování béčka. To bude bojovat o postup do I. A třídy.

Vavroch bude koukat i po dalších posilách pro první mužstvo, přijít by mohly z okolních silných mužstev, nebo i z jiných. Každopádně tuší, že to nebude legrace. „I když máte na hráče finance, není lehké je v dnešní době sehnat,“ vysledoval, přesto přiznává, že s některými zajímavými borci v kontaktu je.

Jeden hodně kvalitní neměl na podzim už tolik využití, Josef Galbavý se ze sestavy vytrácel a pomáhal spíše B týmu. Vypadá to, že mateřský klub už s veteránem a odchovancem nepočítá, tedy pro áčko. „Tam to už moc nevidím, ale máme pro něj roli v B týmu, kde by vedle něj mohli růst mladí hráči, protože toho pořád hodně umí. Ale je samozřejmě možné, že ho bude chtít získat někdo jiný,“ uvědomuje si Radim Vavroch.

Slánský klub má výtečné zázemí, nicméně jedna důležitá věc mu chybí, to je pro zápasy vyhovující umělá tráva. I proto bude v zimě áčko jezdit za přípravnými zápasy na hřiště soupeřů. Postupně si vyzkouší umělky v Žatci, na Zličíně, v Příbrami, Berouně a Plzni.

To vše pod vedením trenéra Martina Nového, jemuž vedení klubu věří, že pouhý jedenáctibodový podzimní zisk podstavě vylepší a dovede Slaňáky k záchraně. Byla by škoda vysněnou divizi tak rychle opouštět.

Přípravné zápasy SK Slaný:

Sobota 29. ledna: Žatec – Slaný (10:30, UMT Žatec)

Sobota 5. února: Zličín – Slaný (10:30, UMT Zličín)

Sobota 12. února: Tochovice – Slaný (10, UMT Příbram)

Sobota: 19. února: Mýto – Slaný (13:00, UMT Beroun)

Sobota 26. února: Doubravka – Slaný (11:00, UMT Plzeň)

Sobota 5. března: Slaný – Poříčany (10:30, přírodní tráva Slaný)

