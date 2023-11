Podzimní část soutěžního ročníku 23-24 v divizní skupině B je u konce. Za SK Slaný, který v pátém roce svého působení v této soutěži udělalo zatím nejlepší výsledek, se shrnutí ujal vedoucí týmu Milan Šúr, neodmyslitelná součást slánské lavičky i kabiny. Vypíchl základní body slánského úspěchu: klubu pomohlo angažování schopného mladého kouče a nahrálo mu pouštění žilou u sousedů v Kladně. Slaňáci si rádi nechtěné borce vzali a ti jim důvěru oplatili skvělými výkony.

Videomomentky // SK Kladno - SK Slaný 1:1, Divize B, 22. 9. 2023 | Video: Bohumil Kučera, Rudolf Muzika

"Hned v úvodu jakéhosi mého hodnocení můžeme předeslat, že podzim 2023 se nám vcelku vydařil a ve Slaném panuje všeobecná spokojenost. Po odehrání poloviny soutěže jsme dokázali vytěžit 27 bodů, což nás staví na 5. místo v tabulce a to bereme po předchozích ročnících jako úspěch," píše Šúr.

Skóre má klub aktivní 24:19 a zápasovou bilanci 8-3-4. V domácím prostředí odehrál osm duelů a získal zde 17 bodů při 5 výhrách, dvou remízách a jedné porážce, když v úvodním utkání soutěže podlehl vcelku smolně 3:4 Újezdu Praha. Důležité jsou body z hřišť soupeřů a těch získali Slaňáci 10. V sedmi utkáních třikrát vyhráli, jednou hráli nerozhodně a třikrát prohráli.

Na vstřelených brankách se podílelo hned 12 hráčů. Králem střelců podzimu je Nádeníček se 7 brankami a jeho střeleckou potenci nijak nesnižuje fakt, že čtyři branky dal z pokutových kopů. Následován je Balšánkem, který skóroval 3x a kvarteto hráčů vstřelilo branky 2 (Noll, Ceccarelli, Herčík a Javorek). Dalších šest hráčů pak dalo po jedné brance – Novotný, Veselý, Mihálik, Dohnanský, Bíba a Pospíšil.

Nejlepší kanonýři Kladenska ve vyšších a krajských soutěžích

Divákům se ve slánském dresu představilo 20 hráčů, z toho dva brankáři, kteří si podzim rozdělili téměř rovným dílem (Sedlák odchytal 7 zápasů a Junek 8). Plnou minutáž odehrál pouze jediný hráč a je jím letní posila z Kladna Jakub Balšánek. Ve všech zápasech nastoupili v základní sestavě Noll a Ceccarelli a ve všech utkáních se objevili rovněž Herčík a Novotný. Dále byli nejvíce vytíženi také oba stopeři Mihálik a Javorek, kteří shodně nebyli na trávníku pouze v jediném utkání. Dvě absence pak mají Pospíšil s Veselým.

Na podzim rozhodčí slánským hráčům ukázali celkem 24x žlutou kartu. Jejich největším sběratelem je Bíba, který jich ve svých deseti startech viděl devět. Daleko za ním pak zaostávají Pospíšil, Balšánek, Ceccarelli, Herčík, Junek a Vovk, kteří shodně viděli žluté karty dvě. Jednou byli napomínáni Noll, Veselý a Dolák.

Finále třetí třídy se neutopilo. Nabitá Hřebeč po obratu vyloupila Dobrou

"V létě angažoval výbor SK Slaný k A mužstvu jako hlavního trenéra Jiřího Veselého a ukázalo se, že to byl dobrý tah. Trenérovi v jeho práci pomáhají na pozici prvního asistenta Jan Kopřiva a druhým asistentem je náš bývalý plejer Lukáš Křeček. Nelze také pominout kondičního trenéra Martina Kejmara, který se stará nejen o kondici našich hráčů," chválí spolubojovníky z realizačního tými Milan Šúr.

Na konec si nechal příchody nových hráčů, kterých bylo hned šest a v průběhu podzimu se ukázali být skutečnými posilami mužstva. "O tom svědčí nejen jejich odehrané minuty, ale také vstřelené branky a získané body v soutěži. Jako prvního zmíním Davida Javorka, stopera, který se jeví jako výborný organizátor naší obrany a konečně to také ukázala jeho neúčast v posledním utkání v Nespekách, kde jsme fasovali od posledního mužstva v tabulce naší nejvyšší porážku 0:3. Další podařenými posilami jsou defender Jakub Balšánek, na pozici obránce hrající Ondřej Noll, středopolař Lukáš Pospíšil, který se do parádní formy dostal po polovině odehraných zápasů a konečně mladíček Vojtěch Veselý. Tou šestou posilou je navrátilec Filip Novotný, který jeden rok působil v ČFL a vrátil se zpět do Slaného," nešetří chválou Milan Šúr.

Velvary historii nepřepsaly, v poháru jde dál Opava. Měl Klíma pískat penalty?

Zmínil také některé odchody od mužstva a to je především bývalý kapitán Milan Pudil, který přestoupil o soutěž níže a hraje v Tuchlovicích krajský přebor. Během podzimu se také vytratil ze sestavy Lukáš Dolák, který po dvou startech v základní sestavě v úvodu sezóny poté zahříval lavičku náhradníků a nakonec se spokojil s účinkováním v béčku.

"Nový trenér přinesl do mužstva nový herní styl a oproti minulým letům již nepatříme k otloukánkům v soutěži," je rád Milan Šúr.

Nyní mají hráči krátké volno, poté absolvují na přelomu listopadu a prosince několik tréninků a zimní příprava začne v lednu 24, dojednány jsou přípravné zápasy a start soutěže naplánoval fotbalový svaz na víkend 9.-10. března 2024. "Z pozice vedoucího mužstva přeju všem našim příznivcům, divákům, funkcionářům a hráčům úspěšný, a to nejen ten fotbalový, rok 2024," dodal Milan Šúr.