Dětský den pořádaný fotbalovým klubem SK Hřebeč a obecním úřadem ve Hřebči se loni povedl maximálně. Vyjde to i letos?

SK Slaný hostí už v pátek od 18:30 hodin Nespeky, které už mají jen opravdu velmi teoretickou naději na záchranu. Štětí by sice mohly dohonit bodově, ale vzájemný zápas mají týmy shodný a skóre podstatně lepší Štětí.

Slánským chybí s dohrávkou v Chebu ještě tři zápasy a bojují na dálku s Meteorem Praha o čtvrté místo. Ať to dopadne jak to dopadne bude tenhle ročník každopádně největším úspěchem klubu za mnoho posledních let. Ale pozor, na podzim v Nespekách Slaňáci nečekaně prohráli a celkově se jim proti mužstvům zespodu tabulky nedaří.

Dětský den po zápase s Chebem

Hřebeč po fajnovém podzimu na jaře dlouho strádala, ale pak se přece jen její tým trochu chytil a drží se na jedenáctém místě tabulky, odkud by mohl ještě zaútočit na příčku osmou. V sobotu od 10:15 hodin hostí poslední Cheb a je jasným favoritem. „Nic jiného než výhra pro nás neexistuje,“ říká hrající trenér Miroslav Novák.

Vyhrát chce i kvůli dětem, pro které s dalšími členy vedení klubu připravil po zápase tradiční Dětský den. Začne ve 13:30 hodin soutěžemi pro děti o ceny, malováním na obličeje, bohatou tombolou, v 15:30 hodin pak dorazí zatím nespecifikovaný prvoligový borec, který pro děti uspořádá trénink. Na závěr přijde ohňostroj (17:30).

Akce pořádaná nejen klubem, ale také Obecním úřadem Hřebeč se koná pod záštitou starostky Petry Piskáčkové a předsedy klubu Jindřicha Burgera. Zatím byla pokaždé úspěšná a organizátoři věří, že se povede také tentokrát.

Porazí konečně Újezd?

Kladno se se svými fanoušky rozloučí v sobotu dopoledne (10:15) zápasem s těžkým protivníkem – Újezdem Praha 4. Ten byl loni jako nováček druhý, letos na jaře ale trochu odpadl a druhé naopak skončí téměř jistě Kladno (pokud se nestane zázrak a Chomutov třikrát neprohraje).

Co je zajímavé, Kladenští s Újezdem hráli třikrát a pokaždé dostali nasypáno do kožichu, styl Pražanů jim totálně nevoní. Uvidíme, jak tomu bude s trenérem Haškem, jenž u tří předešlých nezdarů nebyl.