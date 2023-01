Laušman je mladý trenér, bylo mu teprve 34 let. Kladeňákům je znám ze zmíněné Hostouně, nicméně odchovanec Stodůlek prošel mnoha kluby včetně Slavie, v dospělých Žižkovem, Duklou, Vlašimí, Roudnicí, Královým Dvorem či Štěchovicemi. Trénoval třeba mládež na Aritmě a do Slaného ho doporučil kouč Hostouně Dominik Rodinger.

„Dá se říci, že angažování nového trenéra je navázáním naší podzimní spolupráce s Hostouní, která se osvědčila a chceme ji rozvíjet. V zimě jsme přemýšleli, jak tým oživit a nakonec jsme se rozhodli pro Václava Laušmana, jehož nám doporučil Dominik Rodinger. Hráčům jsme to dali na prvním úterním tréninku jako překvapení a někteří fakt docela koukali,“ vyprávěl manažer klubu Radim Vavroch.

Foto: Hokejová vzpomínka na Petra Burdu. Židlický kvůli němu vzal i dres Sparty

S odcházejícím Martinem Novým, který Slaňáky vedl dva a půl roku, se podle něj vztahy nepřetrhaly. „Vůbec ne, dohodli jsme se. A pracujeme na tom, aby Martin ve slánském klubu pokračoval, třeba v jiné funkci. Při změně nám šlo čistě o to, aby zavál do kabiny čerstvý vzduch a hráči si vyzkoušeli nové trenérské metody,“ říká Vavroch.

Nový trenér SK Slaný Václav Laušman.Zdroj: SK SlanýZ Hostouně by za Laušmanen měli postupně dorazit do Slaného také nějací hráči, kteří se nevejdou do kádru třetiligového celku od letiště. Už na podzim takhle úspěšně pomáhali Houdek, Sadyk, Rehwald a Kubáň. Teď přijde jiná várka, ale nejdříve na přelomu ledna a února. „Kromě Rehwalda, jenž se vrátil na Moravu, se zbylá trojice zařadila do přípravy Hostouně. Jestli se k nám vrátí oni, nebo přijde někdo jiný, to nemá cenu spekulovat, uvidíme,“ hlásí Vavroch, ale o některých změnách už jasno má.

Po pouhém půlroce končí šikovný záložník Exner mířící zpět do severních Čech (Pernštejn) a také Jaroslav Trnka. Po vážném zranění se do formy teprve dostává, navíc se mu narodil další potomek, a tak minimálně půl roku bude hrát doma v Kněževsi u Prahy. „Máme v jednání i tři posily, ale jména ještě říci nemohu, s jejich kluby pořád jednáme,“ dodal Radim Vavroch.

V přípravě sehraje A tým Slaného několik zápasů, ale většinou na venkovních umělých trávnících. V sobotu 28. ledna v Rokycanech, 3. února v Žatci, 11. února v Kladně s Tuchlovicemi (16:00). V sobotu 18. února už doma s třetiligovým Mostem (10:30) a 25. února také doma s Berounem (11:00).