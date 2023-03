Trenér České Lípy Martin Jánošík po utkání zářil spokojeností: „Z naší strany výborný vstup do zápasu. Dva nula je skvělý výsledek. Soupeř byl těžký, nepříjemný v napadání, přesto jsme si vytvořili řadu šancí, ale bohužel jsme je neproměnili.“

Začátek zápasu patřil českolipskému týmu, kdy již v 10. minutě Hajdo ve středu pole přihrál Halbichovi, ten zatáhl míč do vápna a pak přihrál nabíhajícímu Henzlovi, který bez problémů poslal míč za záda domácího gólmana Sedláka 0:1. "Brzký gól nás potopil," uznal domácí lodivod, na lavičce debutující Václav Laušman.

V dalších minutách Lípa měla více ze hry, dostala se i do šancí, bez úspěchu. Tak tomu bylo i ve 35. minutě, kdy Havel se dostal k úniku po straně, ale trefil pouze vyběhnuvšího gólmana Sedláka. V poslední minutě první půle vyzkoušel domácí Australan Houdek, který se uvolnil do ideální pozice na vápně, ale střela neměla razanci.

Ve druhém poločase se hra nijak moc nezměnila. Po závaru byli sice Slánští jednou hodně blízko vyrovnání, ale dál byla nebezpečnější Lípa. Čím víc se hra Slánských otevírala, tím častěji hosté pronikali do obrovských tutovek, které famózně likvidoval Sedlák. Sóla čapl Šimonovi a dvakrát Halbichovi, ale v 88. minutě už zasáhnout nemohl: Žižka z úhlu vystřelil, k míči se ještě prodral Šimon a posunul ho za brankovou čáru 0:2.

Václav Laušman uznal, že Lípa zaslouženě vyhrála. "Měli tam ještě pár šancí ke skórování. V první půli jsme si nedovedli poradit ze hřištěm a soupeřem. Ve druhém poločase se to zlepšilo, jenže Lípa hrála na brejky a dost nám hrozila. Z naší strany to herně nebylo zlé, je jen škoda, že jsme se nedostali více do vápna, kde bychom snad nějaký gól dali.“

SK Slaný – FK Arsenal Česká Lípa 0:2 (0:1). Branky: 10. Henzl, 89. Šimon. Rozhodčí: Míč. Diváků: 200.

Slaný: Sedlák – Zelenka (90. Herčík), Mihálik, P. Danda (81. Panocha), Sadyk – L. Danda (61. Vašák), Mareš, Dolák (61. Ceccarelli), Dohnanský (81. Wittenberg) – Houdek, Nádeníček.

Česká Lípa: Král – Baláž, Filip, Dvořák, Henzl – Hajdo ,Simon, Pajkrt (82.Nosek) – Kazda (79. Bulejko), Havel (69. Valta) – Halbich (79. Žižka).

Miroslav Dalík