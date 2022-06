Ačkoliv mnozí předesílali, že Kladno soupeři zápas takzvaně pustí, nestalo se tak. Naopak, hosté dřeli, přistoupili k zápasu sportovně a dokonce vedli díky penaltě proměněné v první půli Šímou (faul na Balšánka).

Jenže druhá část patřila víc domácím hráčům - Dohnanský chvíli po svém příchodu na plac vyrovnal a jeho tým se pak tlačil za rozhodujícím gólem. Dlouho to vypadalo, že marně.

Když už naděje vadla, přišla zmíněná paráda Radka Kroutila.

A Slaný čeká veselá sobotní noc.

Tříletou snahu přetavil Slavoj v nejlepší výkon sezony. Postupuje!

„Nikdo nám nebude věřit, ale uhrát jsme si to museli sami. Kluci hráli skvěle hlavně po přestávce, kdy opravdu Kladno přehrávali. Že to nakonec Radek trefil, je paráda,“ radoval se slánský manažer Radim Vavroch.

Hostující asistent trenéra Tomáš Procházka litoval, že jeho tým nepřidal druhou branku. „První část byla dobrá a z tribuny na nás křičeli, o co nám jde a proč se snažíme. Ale my nikomu nic nechávat rozhodně nechtěli. Kunice s hromadou Kladeňáků také před lety hrály naplno a nechaly nás spadnout z ČFL,“ říkal Procházka, podle něhož tým ve druhé části zbytečně ustoupil do obrany, ztratil aktivitu, a to se mu stalo osudným.

SK Slaný – SK Kladno 2:1 (0:1)

Branky: 68. Dohnanský, 90.+2 Kroutil – 35. Šíma. Rozhodčí: Vnuk. Diváků: 200.

Slaný: Sedlák – Bíba, Panocha, Mihálik (79. Volgner), Vašák (58. Dohnanský) – Vimr,, Pudil, Baláž (46. Furmánek), O. Zelenka – Nádeníček, Kroutil (90.+4. Maroušek).

Kladno: Cimrman – Borák (71. Pospíšil), Rendla, Javorek, Ježdík – Kolářský, Balšánek, Slabý (79. Pechr), Dostál – Procházka – Šíma.