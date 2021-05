„Může to být pěknej brutus. Pro nás jako větší klub třeba tolik ne, ale pro ty menší se bojím, že ano. Hráčů bude málo,“ zkouší věštit manažer SK Slaný a zároveň trenér rezervy Radim Vavroch.

I ve Slaném s úbytkem počítají. Jedno jméno jim už zamávalo, zkušený stoper Michal Obrtlík se na divizi necítí a podle dohody odchází blíž domovu. Nahradí ho spíše mladší hráči. „Trénují s námi tři kluci, zatím jména říkat nebudu. Ale jeví se docela dobře,“ chválí si Vavroch s tím, že A a B týmy Slaného trénují pohromadě zhruba ve 22 hráčích. Což na dva týmy není mnoho.

Připravují se na vedlejší ploše stadionu, ta hlavní totiž prošla rekonstrukcí a rekultivací trávníku. Nové jsou střídačky, také časomíra, trávník dosela a vylepšila specializovaná firma. Investice 160 tisíc korun už by kvalitě zatím trochu kritizované trávy měla pomoci. „Po téhle stránce budeme na sezonu připraveni dobře. Jak to bude s hrou, to se nedá odhadnout. Někdo chytrý nám stanovil začátek ročníku na 31. července, takže hráči buď nebudou mít dovolenou, nebo nebude přípravné období. Také máme v uvozovkách obrovskou radost, že zase začneme s Tatranem Rakovník. Budeme s ním začínat sezonu potřetí v řadě, zatímco s Kladnem jsme hráli jedinkrát,“ mrzí Radima Vavrocha.

Slaný zatím nachystalo jediný přípravný zápas. Pokud se rozvolní opatření tak, že půjde využít kabiny, tak 29. května přivítají v 10:15 tým Zličína.