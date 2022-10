Už ve druhé minutě udělali hosté chybu uprostřed pole, míč se dostal do strany a po následném centru uklízel Bulejko míč od zadní tyčku do odkryté branky. Byl to nakonec rozhodující moment zápasu, v němž se hosté snažili o vyrovnání marně. Možná nejblíž byl mladý Blažek ještě v prvním poločase, kdy měl po přiťuknutí Šnobla slušnou pozici, jenže přestřelil.