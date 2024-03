Hlavně díky výbornému druhému poločasu porazili fotbalisté SK Kladno ve třetím jarním kole divize B doma pražský Meteor, uhájili před ním druhou pozici v tabulce a ve druhé části sezony zůstávají stoprocentní.

Brankář Meteoru Toma zářil při standardkách Kladna. | Video: Deník/ Rudolf Muzika

Březen, za kamna vlezem! Počasí se před zápasem vrátilo do norem začátku jara a silný vítr hru ovlivňoval celé utkání. Kladno si s tím poradilo, ale v první půli ještě trenér Zdeněk Hašek s výkonem hráčů spokojen nebyl. Přesto domácí vedli, když tvrdý souboj na půlce nechal rozhodčí Mrkáček k velké nelibosti hostů bez povšimnutí, Dejčmar se skvěle zbavil obránce a posunul Šímovi, který nezaváhal.

Přesto trenér Zdeněk Hašek s výkonem Kladna spokojen nebyl. „Nehráli jsme naší hru, proti větru jsme předržovali balon, nešli do kombinace, chyběl nám pohyb bez míče,“ vysvětlil, proč v pauze spustil v kabině hlasitý povyk.

Hráči ho poslechli a po přestávce už hráli mnohem lépe. Od první minuty si vytvářeli nadějné možnosti a v 55. minutě byli odměněni. Šíma uvolnil do přečíslení Dejčmara, ten dokonale předal Pospíšilovi, který ukázal svou kvalitu: míč si přehodil na pravou a prostřelil zkušeného Tomu.

Hosté šance neměli, přesto se do zápasu vrátili krásnou ranou Zelenky. Pak dokonce mohli vyrovnat, ale hlavičku Michálka kryl skvěle Smrkovský.

Po chvíli odmítl uklidnění domácí Šíma, který v jasné šanci přestřelil, ale vše napravil drzým průnikem do vápna Houha. Jeho rána prudká nebyla, zato mířila přesně k tyči.

Pak už Kladno koncertovalo, z řady šancí ale vytěžilo už jediný zásah Šnobla, který po lahůdkovém centru Houhy nemohl minout.

„Po přestávce jsme hráli o mnoho lépe, dostávali jsme se pohybem a kombinací do šancí, dali tři góly a mohli dát i další. To bychom už ale byli moc namlsaní, nicméně hra už měla parametry. Když budou hráči dodržovat co mají, budeme silní, ale těžký bude každý zápas. I tady jsme po inkasovaném gólu byli ve složité situace, Meteor ta ukázal, že má kvalitu, ale oceňuji, že jsme to dovedli do vítězného konce,“ ulevil si Zdeněk Hašek.

Čtyři vstřelené góly ho těší i kvůli divákům. „Na jaře šance proměňujeme a říkal jsem i klukům, že hrajeme o výhry, o svou čest, ale také, aby na náš fotbal lidi chodili a aby je bavil. Když fanoušci uvidí, že do toho kluci dávají všechno, pak to bude mít celé smysl,“ přemýšlel nahlas Zdeněk Hašek.

Zajímavé bylo, že zálohu složil výhradně z hráčů, kteří jsou rychlí a lépe se cítí na křídlech. Tady ale Houha, Eichler i Pospíšil museli kopat zprostředka. „Nemáme klasického defenzivního záložníka, tak volíme zejména doma tříčlennou obranu, protože věřím, že doma budeme silní na míči. A hráči před nimi mají kvalitu, ti mohou hrát i zprostředka, protože zvládnou jít do kombinace,“ dodal Hašek.

SK Kladno – Meteor Praha 4:1 (1:0). Branky: 22. Šíma, 55. Pospíšil, 78. Houha, 83. Šnobl – 66. Zelenka. Rozhodčí: Mrkáček. Diváků: 330.

Kladno: Smrkovský – Hrubeš, Rendla, Kolářský – Borák, Houha, Eichler, Pospíšil (86. Jankovský), Dejčmar (78. Blažek) – Šíma (90. Novák), Šnobl (86. Kafka).