Paradoxem zápasu bylo, že ač na něj nesměli diváci, byla tady asi nejhlučnější atmosféra za poslední dobu, protože kotel asi desítky mosteckých hooligans se postavil na mříž u zimního stadionu a fandil odsud. Pořadatelé s nimi měli dost problémů, hlavně o přestávku, kdy po vhození několika dělobuchů lezli na mříž a schylovalo se k většímu konfliktu. Zasáhnout tak musela hlídka Policie ČR a někteří nakonec skončili i v poutech, když se pokusili vniknout na tribunu.

Na hřišti hra odpovídala tomu, jak důležitý zápas se hraje. Nikdo nechtěl udělat chybu. Mírně favorizovaní hosté byli silnější na balonu, ale zase vyrobili několik chyb v rozehrávce a chytře hrající Kladno chodilo do brejků.

Oba brankáři měli do pauzy jeden těžký zákrok. Nejprve domácí Vokoun vykopl ránu Kopty a na druhé straně chytil ex-hostouňský Pettík po rohu střelu aktivního Tótha i dorážku navrátilce do sestavy Javorka. Ten byl velkým překvapením sestavy, protože rok v áčku nehrál. Ale musel nahradit Noska stejně jako mladý Donát Říhu, Kladno tak bylo do zápasu o čelo šlo citelně oslabeno a to ještě po pauze přišlo o zraněného Hanzlíka.

Úvod druhého poločasu přinesl góly a pod oběma byl podepsán kladenský obránce Javorek. Obnovenou premiéru v A týmu odstartoval špatně, když hlavou nešťastně nalil míč Koptovi, který lobem nezaváhal a poslal Most do vedení. Jenže hned z protiakce si právě Javorek naskočil na Čížkův centr z rohu a vyrovnal!

Mostečtí mohli zápas rozhodnout dvacet minut před koncem, když po pěkné akci pálil Glaser do tyče. Smutnit nemuseli, poslední desetiminutovka patřila jim. Jejich radost odšpuntoval Prokop, který se trefil zpoza vápna a s mírnou tečí obrany neměl Vokoun naději. Poté dal hostům definitivu nádherným obstřelem z rohu vápna do šibenice kapitán Pátek.

Domácí zuřili, že rozhodující brance předcházel ofsajd, byli o tom přesvědčeni jak trenér Jan Pejša, tak hráči v poli včetně brankáře Vokouna. „Podle mne to ofsajd být musel,“ řekl gólman. Odchod rozhodčích tak v klidu přes absenci diváků nebyl.

SK Kladno – Baník Most/Souš 1:3 (0:0). Branky: 50. Javorek – 49. Kopta, 81. Prokop, 84. Pátek. Rozhodčí: Makovička. Diváků: 0.

Kladno: Vokoun – Javorek, Pechr, Hanzlík (54. Růžička), Ježdík – Donát - Čížek, Holub, Procházka (78. Dejčmar), Pospíšil – Tóth (85. Neuberger).

Most/Souš: Pettík – Vait, Matyáš, Olejník, Pátek – Vepřovský (78. Čonka), Nobst, Popelka, Prokop – Glaser, Kopta (86. Džuban).