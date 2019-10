Nováčkovi divize se doma moc nevede, fotbalisté Slaného před svými diváky prohráli i čtvrtý zápas sezony. A tentokrát na rozdíl od předešlých dvou střetnutí nebrali ani bod, zkušenějšímu týmu Neratovic podlehli v nevlídném počasí 0:2 dvěma trefami Jakuba Moravce z první části.

Nutno říci, že to byl nejhorší výkon Slaného na domácím hřišti. Neratovice od první minuty hrály výborně, vršily šanci za šancí, a že nevyhrály vyšším rozdílem, to je hlavně zásluha brankáře Sedláka, který mnoho těžkých situací ustál. Na přelomu první půlhodiny však ani on nestačil pokrýt dva centry Vorasického, které zužitkoval zblízka Moravec.