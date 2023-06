Tak se žere tráva o záchranu! Nádeníček burcoval, fén foukal a Slaný urvalo bod

Mizérie v první půli, euforie po obrátce. Slaný nakonec díky zlepšenému hernímu projevu uhrálo na půdě Březové cenný bod za remízu 2:2 a ve fotbalové divizi B dál drží naději na záchranu. Potřebovalo by však porazit za týden doma Kladno. Loni se mu to povedlo trefou v poslední minutě, co letos?

Michael Richard James Houdek (vpravo) v dresu SK Slaný | Foto: Jaroslav Tošner