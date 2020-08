Do poločasu se víc bojovalo, než hrálo. Nebezpečnější byli hosté, kteří po posílení Obrtlíkem mají velmi silnou sestavu. V největší možnosti však Mareš pálil slabě a povedenou ránu Marouška obětavě zblokoval Vrána.

Tatran zahrozil až ke konci půle a po přestávce dlouho udával tempo už prakticky jen on. Vrána předvedl levačku jako ze skanzenu jménem Roberto Carlos, ale Sedlák s nasazením života odolal a bombu vyrazil. Neuspěli ani Nesládek s Hrobníkem, jehož lehké nohy (stejně jako Čechovy či Dolákovy) dělaly hostů problémy. Ti si koledovali a v 74. minutě také vykoledovali. Hrobník našel po rohu centr Kučery a zavěsil – 1:0. Jenže už za dvě minuty Slánští po dvou nepovedených střelách dostali merunu na Nádeníčka a ten sám na malém vápně nezaváhal.

Tatran ještě mohl spasit ke konci zase aktivní Hrobník, ale jeho ránu k tyči v sobotu výtečný Sedlák zase lapil.

V penaltovém rozstřelu tahali domácí hráči od začátku za kratší konec provazu. Nejdřív selhal Kučera, a když pak nedal slánský Zelenka, pokazil penaltu další Tatraňák Hrobník. A bod navíc cestoval do Slaného.

„Na držení míče a asi i na šance jsme byli lepší, ale bohužel jsme je neřešili špatně. Celkový dojem kazí i to, že jsme prohráli penalty,“ mrzelo kouče Tatranu Radima Nečase. Bývalý skvělý ligový hráč litoval zejména momentu, kdy jeho tým skóroval, ale hned poté inkasoval. „Chyb jsme udělali málo, ale tenhle gól jsme soupeři darovali. Třikrát jsme neodkopli míč a je to škoda, protože dnes jsme měli na to získat tři body. Musíme je získat jinde,“ měl jasno Radim Nečas.

Hostující Lukáš Křeček měl premiéru jako asistent hlavního trenéra Slaného Martina Nového. Trochu se nepohodl s hodně netradičně rozhodujícím asistentem sudího Kožárem, jenž neustále diskutoval nejen s hráči a členy realizačních týmů, ale i s fanoušky. Většina fanoušků nad jeho poučováním jen smutně kroutila hlavami. Křeček ale hodnotil jen zápas a přiznal, že jeho tým nehrál ideálně. „Je fakt, že hlavně ve druhém poločase jsme nehráli dobře, jakoby nám odešly síly. Navíc jsme dostali gól a bylo dobře, že jsme hodně rychle srovnali, protože bychom měli asi větší problémy a zejména za penalty pochválil brankáře Sedláka.

Tatran Rakovník – SK Slaný 1:2 PK (0:0). Branky: 74. Hrobník – 76. Nádeníček. Rozhodčí: Šprincl – Kožár, Fencl.

Rakovník: Žulevič – Borák, Vecka, Hradecký, Vrána – Dolák, Verner (72. Rothe), Čech, Hrobník – Kučera, Nesládek.

Slaný: Sedlák – Vašák, Obrtlík, Jaráb, Zelenka – Maroušek (89. Volgner), Šmidrkal, Mareš, Vimr – Hansl (66. L. Danda), Nádeníček.