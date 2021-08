Na historický milník si klub pořídil nový autobus, čekají ho i další daleké cesty hlavně do východních Čech. Změny se udály také v prostorách hřiště. Upravily se branky a předělalo sociální zázemí pro rozhodčí. Udržet čtvrtou nejvyšší soutěž má Tochovicím pomoct i kvarteto posil, většina z nich v minulosti prošla Příbramí.

Až v dalekých 183 kilometrů vzdálených Velkých Hamrech čekal Tochovice vstup do divize. Úderem půl jedenácté poslední červencovou sobotu začala malá ves na Příbramsku svou cestu ve čtvrté nejvyšší soutěži.

Jakožto nováček byly nalosovány do skupiny C a musí tak počítat s dalekými výjezdy na východ Čech, kde bude hrát většina jejich soupeřů. „Cesty budou nákladné, ale nějak si s tím poradíme. S cestováním problém nemáme. Pořídili jsme si klubový autobus,“ řekl předseda klubu Ladislav Černý. Sami hráči si přitom odhlasovali, že si chtějí divizi zahrát i přes to, že během sezony najedou nejvíce kilometrů ze všech účastníků.

„Všichni nám říkají, že jsme blázni, když budeme jezdit takové dálky, ale myslím si, že pro nás je to lepší, protože v ostatních regionech budeme neokoukaní,“ tušil před úvodním výkopem trenér Marek Zárybnický.

Ten během letní přestávky přivítal v týmu i čtyři posily – Josefa Čížka z Příbrami, Jakuba Sýkoru z Blatné, Dominika Duška z Březnice a Stanislava Vokurku, který přišel z třetiligového Vltavína. Tři z nich prošli příbramskou mládeží a Tochovicím mají dodat zlepšení herního projevu, rychlost i dynamiku.

Pomoc od Příbrami

Základem úspěchu Tochovic bude podle slov kouče Zárybnického dobrá až rodinná parta. „Máme tady mladé kluky, kteří mají chuť si divizi vyzkoušet, poprat se v ní a možná si zabojovat o lepší ligu. Pokud chtějí kluci jít hrát alespoň o soutěž výš, tak se musí v divizi ukázat, že na ní mají,“ řekl trenér, který si pochvaluje spolupráci s regionálním hegemonem z ex-prvoligové Příbrami. „Její hráči mají kam jít, ukázat chuť hrát a případně se vrátit do velkého fotbalu,“ dodal trenér.

On i Černý měli před sezonou společný cíl. Uhrát ideálně střed tabulky a vyhnout se případnému sestupu. „Když se udržíme, tak nás určitě přelosují v další sezoně,“ hlásil Černý. „Fyzicky bychom na tom měli být v pořádku, co se týče organizace hry, tak ta bude v divizi na vyšší úrovni,“ uvědomoval si předseda fotbalových Tochovic.

„Byl bych rád, kdybychom se tady pořád usmívali a nekoukali na sebe jak rozhádané děti. Aby nás nerozdělil nějaký neúspěch a neklesali jsme na mysli. Abychom si divizi užili a posouvali se dál, protože to nám může pomoci do budoucna,“ přál si kouč.

Rozhodčí přijedou do nového

V Tochovicích se mohou těšit nejen na divizi, ale také na čerstvě upravené branky a do nového budou přijíždět i rozhodčí, pro které musel klub předělat sociální zařízení.

V plánu byla i celková rekonstrukce areálu. Výstavba tribuny se však nestihla, nicméně se pořád řeší, že by mohla proběhnout v budoucnu, kdy by se mělo vše zmodernizovat.

Na působení v divizi je nováček nachystán nejen, co se týče vybavení a zázemí, ale i z ekonomického hlediska. Noví sponzoři nepřišli, nicméně ti stávající dál pokračují. „Případně jsem připraven něco zaplatit já,“ hlásil předseda klubu Černý.

Na historický milník se klub a obec připravují střízlivě. V plánu byla venkovní zábava po prvním domácím zápase, ale od té Tochovice ustoupily kvůli koronavirovým opatřením. Fanoušci se tak dočkají alespoň tomboly.

ONDŘEJ JÍCHA