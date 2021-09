Tohle zabolelo. Slánští darovali lídrovi výhru v samotném závěru

Po dobré začátku soutěže se fotbalisté Slaného dostali sérií porážek do potíží, navíc je čekaly nebo čekají dva nejsilnější možní soupeři - vedoucí Neratovice a druhý Most. Jako první přišly na řadu Neratovičtí a domácí proti sahali po remíze,. nakonec ale padli brankou čtyři minuty před koncem. V úterý je čeká Most.

Slaný (v bílém) nečekaně porazilo v divizi Český Brod 2:0. | Foto: Roman Mareš

Na ukazateli časomíry svítila nula, když si svůj první zákrok připsal domácí brankář Sedlák. Při další šanci gólman včas vyběhl z brány a sebral míč od nohy pronikajícího Rejmana. Tentýž hráč pak za slibné pozice střílel na Sedláka v 31. min., ale přestřelil. Během prvního poločasu se hrál vcelku vyrovnaný zápas a ani jedno z mužstev si nedokázalo vypracovat gólovou šanci a tak se šlo do šaten za stavu 0:0. Brzy po změně stran se ke střele dostal domácí Furmánek, ale brankář Neratovic Dědek zasahovat nemusel, neboť míč šel mimo jeho bránu. Furmánek pak musel opustit hřiště, neboť si bolestivě poranil koleno. Při dočasné přesilovce se dostal do šance Duch, ale míč poslal po zemi těsně vedle. Dvacet minut před koncem vyrobil jinak bezchybně hrající stoper Dosoudil chybičku, k míči se dostal Vimr, jenže netrefil zařízení, tam byli Slánští hodně smutní. Rozuzlení zápasu přišlo v 86. min. Střídající Maroušek ztratil u zadní lajny míč, ten se pak dostal před branku a zde po odrazu a zblokované střele k noze kapitána hostí Chlumeckého, který jej poslal povedenou střelou do sítě. V 89. min. předvedli Neratovičtí rychlý brejk a střídající Buriánek trefil tyčku. Domácí Hansl pak mohl vnyrovnat, ombu namířil jen na brankáře Dědka. "Těsná prohra s lídrem tabulky nás mrzí, zvlášť, když se zrodila až v samotném závěru utkání a navíc po naší hloupé chybě. Vcelku se hrál vyrovnaný zápas, i když hosté byli asi více u míče. Brankáři si příliš nezachytali," popisoval vedoucí mužstva Slaného Milan Šúr, který byl rád, že se konečně dostal na hřiště dosud chybějící Vimr. Naopak posila z Brozan mladičký David Panocha, syn bývalého hráče Slaného Miroslava Rady, zatím nehrál. SK Slaný – FK Neratovice – Byškovice 0:1 (0:0). Branka: 86. Chlumecký. Slaný : Sedlák – Volgner, Jaráb, Hansl, Vašák – Mareš, Koula (81. Galbavý) – Bíba (59.Vimr), Furmánek (65. Marek), Novotný (59. Maroušek) – Nádeníček.