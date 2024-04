Ani šestý jarní zápas nepřinesl fotbalistům Hřebče tříbodovou radost. Na kobyliských pecích, kde hraje domácí zápasy béčko Admiry, sice hosté vedli díky střelec Myšky, ale stejný hráč se po domácím vyrovnání nechal zbytečně vyloučit, navíc Hřebeč nedala v závěru Lukičem penaltu. A tak čeká na výhru dál.

Tomáš Lukič nedal v 80. minutě na Admiře pokutový kop. | Foto: Bohumil Kučera

Ve vyrovnané první půli měli hosté víc nadějných situací a jednu přetavili v gól. Lukeš poslal míč mezi stopery na Myšku a ten se levačkou nemýlil.

Jenže ve druhé půli nestihl vyčerpaný Pařízek po centru na zadní tyči pokrýt Frice a ten vyrovnal.

Další problém přinesla Hřebči 69. minuta a oplácení velmi dobře hrajícího Myšky. Asistent rozhodčího jeho zákrok viděl a následovala červená karta, Myška tak přijde v dalším kole o zápas se svým předešlým klubem Louny.

A jeho tým mohl přijít i o bod, nicméně v oslabení si vytvořil paradoxně víc šancí na to, aby vyhrál on. Tu největší po faulu na Nováka, kterou viděl rozhodčí Erlebach penaltově. Myška určený na penaltu už na place nebyl, Novák byl faulovaný, a tak si míč vzal střelec Lukič. Jenže jak už to Hřebeč v sezoně mívá, kopl pětku mizerně a brankář mu ji snadno lapil.

Lukič měl pak ještě jednu šanci, byla tam i dva závary, ale Hřebeč už Admiru B na jejím krásném trávníku nezlomila.

„Sice jsme dohráli v deseti, ale přesto si myslím, že jsme měli vyhrát, beru to jako ztrátu. Soupeř hodně běhal, ale jinak byl asi nejslabší z týmů, které jsme na jaře potkali. Bohužel jsme toho nevyužili a nedali už asi šestou penaltu v ročníku,“ mrzelo hrajícího trenéra Hřebče Miroslava Nováka.

Admira Praha B – Hřebeč 1:1 (0:1). Branky: 57. Fric – 23. Myška. Rozhodčí: Erlebach. ČK: 69. Myška (H). Diváků: 100.

Hřebeč: Vokoun – Dolejš, Melichar (71. Novák), Hodosi – Myška, Lukeš (71. Nadri), Pařízek (53. Lukič), Dolák, Štěpánek, Hajný (88. Verner), Podaný.