Očekávané divizní derby mezi fotbalisté SK Slaný a SK Kladno se odehraje už v pátek od 17:30 hodin na hlavní ploše stadionu ve Slaném. Z mnoha pohledů bude zajímavé, vždyť na trenérských místech se proti sobě postaví kamarádi Zdeněk Hašek a Jiří Veselý, v poli proti sobě budou hrát bývalí spoluhráči a přátelé. Deník dal stejných šest otázek oběma předsedům klubů, za SK Slaný tak hovořil Zdeněk Hořejší (a napovídal vedoucí týmu Milan Šúr), za Kladno Petr Brabec.

Předsedové SK Kladno Petr Brabec (vlevo) a SK Slaný Zdeněk Hořejší. | Foto: Deník/ Rudolf Muzika

A jak otázky zněly?

1. Těšíte se na derby víc na jiné zápasy?

2. Kolik podle vás přijde do ochozů diváků?

3. Jak vidíte šance svého týmu na úspěch?

4. Vnímáte sílu protivníka, který je u čela tabulky?

5. Vypsal nějakou speciální prémii za úspěch?

6. Jaký máte přesný tip?

Zdeněk Hořejší - předseda SK Slaný:

1. Na Kladno se těšíme nejvíc!

2. Jeden tisíc a jeden divák! (Milan Šúr odhaduje jen 450)

3. Naše šance? Velikánská! Chceme vyhrát a ve Slaném se nám proti Kladnu ohromně daří.

4. Samozřejmě, vnímáme, že Kladno je druhé, ale nebojíme se ho a toužíme ho porazit.

5. Odmítám odpovědět, ale řeknu to takhle: myslím, že když kluci vyhrají, budou se mít dobře.

6. Sedlák asi jeden gól dostane, ale my tři dáme - takže 3:1!

Petr Brabec - předseda SK Kladno:

1. Nemohu říci, že bych se těšil víc. Derby je pro mne složitější, protože si myslím, že na téhle divizní úrovni by se hrát neměla. Kdyby to bylo aspoň ve třetí lize, bylo by to lepší.

2. Nedokáži odhadnout, kolik lidi se na slánský stadion vejde, ale kvůli lidem jsme dohodli výkop už v pátek v podvečer, tak snad dorazí. Tipnu si 600.

3. Nechci mluvit o šancích. Oba týmy mají silné kádry a dobré výsledky. Já věřím tomu, že my jsme ještě o něco lepší a že vyhrajeme. Ale je to řečeno s naprostou pokorou, s tou do Slaného pojedeme.

4. Vnímám, Slaný v téhle sezoně patří k lepším týmům celé divize.

5. Nevypsal jsem nic. Nevím, jak kluci v kabině, ale my víme celou sezonu, o co hrajeme a za co by případné prémie mohly být.

6. Netipuji, a když ano, tak špatně (smích). Ale když dal soupeř 3:1, tak já dám 1:3!