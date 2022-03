„Kluci předvedli to, na co mají. Podali poctivý a bojovný výkon, který je hodný Kladna!“ říkal někdejší ligový borec, který se nebál úprav v sestavě a třeba jednu z hlavních ofenzivních sil mužstva, Davida Čížka, zařadil na beka. Vyplatilo se, Čížek navíc nezanedbával ani útok, obranu hostů tím často vyšachoval a dokonce si na ještě na podzim hostouňskému obránci Pavlíkovi vynutil penaltový zákrok. Z něj Dominik Šíma, v sobotu dvougólový, dal rozhodující branku.

Šímovi se vůbec daří. Góly dával už na podzim, přitom po dlouhatánském zranění nebyli lidé kolem kladenského fotbalu přesvědčeni, že se ještě vrátí do TOP fazony. Někdejšímu velkému talentu, kterého zranění hodně přibrzdila, se ale opravdu vede. „Dominik prodává to, na co má. Dokonce jsem přesvědčen, že pořád má ještě na víc. Každopádně teď využívá i toho, že šlape celý tým,“ chválí svého svěřence Jan Procházka.

Kladno se výhrou mírně vrátilo do souboje o postup (na Most/Souš ztrácí sedm bodů), ale zatím ani Jan Procházka o útoku na nejvyšší pozice nepřemýšlí. A prý ani tým. „Budeme se všichni společně soustředit na to, abychom byli dobří v každém zápase, pěkně jeden po druhém. Postupové příčky sice nejsou daleko, ale zároveň nejsou ani blízko,“ uvědomuje si kouč a věří, že dobrý duch teď mužstvo jen tak neopustí, všichni dál potáhnou za jeden provaz a zároveň se v rozhodujících momentech zápasů ukáží také individuality.

