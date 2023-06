Fotbalovým novinkám není konec. Nového trenéra už ohlásil SK Slaný, který místo Václava Laušmana bere Libušíňáka Jiřího Veselého. Jeho jméno se skloňovalo v souvislosti s Kladnem, kde roky hrál, ale nakonec bude působit v kádru jeho konkurenta.

SK Doksy - SK Baník Libušín 3:0 (1:0), 1.A.tř.,16. 4. 2022, Jiří Veselý | Foto: Bohumil Kučera

„S Vaškem Laušmanem se loučíme v dobrém. Dostal nabídku k osmnáctce pražské Slavie a to se neodmítá. Mrzí mě to, protože tady udělal spoustu práce a dostali jsme se za půl roku do kamarádského vztahu, nicméně rozumím jeho rozhodnutí,“ vysvětlil manažer SK Slaný Radim Vavroch.

Nabídku od něj dostal Jiří Veselý a přijal ji. Trénoval už jako hrající kouč Baník Libušín a nečekaně ho po pádu do B třídy a s kádrem bez rozuteklých „hvězd“ dokopal až na druhou příčku tabulky, což ocenil také Vavroch.

O Veselém se sice spekulovalo v souvislosti s Kladnem, kde údajně měl dělat asistenta Zdeňku Haškovi (byli spolu v Kunicích či Vlašimi), ale varianta Hašek padla a s ní asi také varianta Veselý.

Slaný bude jeho prvním velkým angažmá. „Zůstal asistent Honza Kopřiva, který Jirku Veselého velmi dobře zná z Libušína. Pomůže mu tak s náhledem do klubových věcí a do kabiny. Věřím, že když ještě trochu kádr posílíme, budeme po třech letech konečně hrát v divizi klidný střed tabulky,“ dodal Radim Vavroch.