V Chebu, městem proslaveném vraždou legendárního vojevůdce Albrechta z Valdštejna, nehrálo Kladno dlouhé roky. Teď zápas začalo dobře, mělo šance i tlak, ale postupně ho ztrácelo a naopak víc hrozili domácí, zejména z nebezpečných standardek. Nicméně obrana i brankář Cimrman si poradili a ve druhé části se nervózní hosté uklidnili a zase přidali fotbalovou kvalitu.

Její nejsilnější koncentraci přilili do zápasové chuti v 57. minutě, kdy se jim povedlo pěkně vykombinovat o postranní čáry a následná přihrávka našla Kafku. Ten prostřelil gólmana mezi nohama a byla to nakonec vítězná branka, Kladno už domácí celek k ničemu vážnému nepustilo. „Spíš jsme hrozili my, ale gól už jsme nedali. Koncovka byla jedna z věcí, která nás zlobila celý podzim plus hloupé chyby v obraně,“ připomněl Jan Procházka, že on i celé mužstvo měli v plánu uhrát víc bodů, než je konečných 30.

„Stoprocentně jsme měli mít víc bodů. Kdybychom prohráli a někdo nás přehrál, tak nic neřeknu, ale nás nepřehrál nikdo. Bohužel hrubých chyb jsme udělali víc než jsme měli. Nicméně se vším se dá pracovat, Česká Lípa také zaváhala (prohrála v České Brodu) a my určitě budeme bojovat i na jaře, tahle soutěž je hodně vyrovnaná,“ dodal Jan Procházka.

Cheb – Kladno 0:1 (0:0). Branka: 57. Kafka. Rozhodčí: Klečka. Diváků: 100.

Kladno: Cimrman – Borák (46. Procházka), Pechr, Kolářský, Růžička – Šíma (90. Šnobl), Holub, Balšánek (90. Abrham), Pihrt, Ježdík – Kafka.