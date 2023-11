/FOTO, VIDEO/ Šestkrát překonal kladenský útočník Petr Hampl brankáře Nespek Václava Drážka, ale jen tři trefy mu rozhodčí uznali. Nemuselo mu to vadit, v sobotním divizním zápase domácí vyhráli jasně 5:1 a potvrdili roli favorita. K potvrzení druhého místa ve skupině B však ještě musí uspět v posledním kole na hřišti pražského Újezda, kde na jaře rupli 0:4.

Předposlední kolo podzimní části divize B: Kladno (v bílém) porazilo Nespeky vysoko 5:1. | Foto: Deník/ Rudolf Muzika

Na umělce v Kladně nebylo pochyb, kdo zápas ovládne. Domácí měli trvalý tlak, šance a udělali za celý zápas jen dvě chyby. Ty však stály za to, protože Hudcovi minelou připravili tutovku ještě za stavu 0:0, útočník Nespek jí však pohrdl. V úplném závěru zase chyboval při slabé obloučku Pešty brankář Švenger a lacino tak přenechal hostům gól útěch.

V té chvíli už totiž prohrávali o čtyři branky. Úvodní gól Hampla padl sice z ofsajdu, ale druhý, kdy dorážel snadno po nepovedené střele Pospíšila, už platit musel.

Zdroj: Deník/ Rudolf Muzika

Když se pak Pospíšilovi naopak střela povedla, trefila Hampla do hlavy a branka zase nebyla uznána, protože střelec stál kousek v ofsajdu. Zvýšil až po prostrkávačce za obranu a gól do šatny Kladno uklidnil.

Hattrick dovršil Hampl po pauze z penalty za faul na Eichlera, ale jinak ho zase rozhodčí rmoutili zvednutými ofsajdovými praporky. Na 4:0 tak zvýšil až stoper Hrubeš, který kopal trestňák docela zdálky a ne moc prudce, jenže střele lízla jednoho z obránců a pak už Drážek zasáhnout nemohl.

Pak už přišel zmíněný zásah hostů, ale poslední slovo patřilo Kladnu, v jehož dresu se opět neobjevil Zdeněk Folprecht, ale ani zraněný Karel Houha. Náhradník Jan Slabý vypálil zpoza vápna a nádherně trefil přesně šibenici – 5:1.

„Kdybych si to pohlídal, mohlo to být ještě hezčí,“ usmíval se nad svými šesti góly a pouze třemi uznanými Petr Hampl, pro kterého byl duel trochu zajímavější, protože jako Benešovák spoustu kluků z Nespek zná. „Polovina týmu jsou moji kamarádi, takže jsme se už v týdnu špičkovali a těšil jsem se, až se potkáme a zahrajeme si proti sobě,“ přiznal útočník, který hrál velmi dobře. „Dařilo se ale celému týmu. Chtěli jsme dát co nejdřív góly, což se povedlo a druhou půli jsme si chtěli užít a nastřílet další branky.“

Hampl začal jako velká letní posila na křídle, ale před minulým zápasem udělal trenér Douděra změnu a postavil ho na hrot. V šancích je tak častěji. „Vyhovuje mi to. Když nejsem líný na krok, většinou obráncům uteču,“ říká a zároveň se zamýšlí nad závěrem podzimu a těžkým mačem na Újezdu. „Věděli jsme, že zápasy s týmy zespodu tabulky budou hlavně o nás, jak k tomu přistoupíme a jestli to nepodceníme. Na Újezdě to bude těžší, soubojovější, ale věřím, že se na to připravíme dobře a zakončíme vítězně půlsezonu," dopdal Petr Hampl.

SK Kladno – Sokol Nespeky 5:1 (2:0). Branky: 31., 45. a 64. Hampl (třetí z PK), 70. Hrubeš, 92. Slabý – 87. Pešta. Rozhodčí: Nehasil. Diváků: 300.

Kladno: Švenger – Borák, Rendla (74. Jankovský), Hrubeš, Kolářský – Pospíšil (69. Šíma), Blažek (77. Slabý), Holub, Eichler (46. Pihrt) – Kafka (46. Král) – Hampl.

Nespeky: Drážek – Melichar, Hronek, Toyin, Randa (69. Rosenvald), Pešta, Maršoun (78. Máca), Hudec (69. Snišuk), Šmejkal, Čaloun, Klauz (46. Petlička).