Po pohárové ostudě s Domažlicemi se fotbalové Kladno v divizi B nadechlo dvěma výhrami, ale v sobotním uplakaném dopoledni o dech zase rychle přišlo. Hosté z České Lípy nemilosrdně odkryli všechny kladenské slabiny, zejména tristní bránění, už po poločase vedli 5:1 a nakonec slavili výhru 8:1.

Česká Lípa excelovala, v Kladně vyhrála 8:1. | Foto: Jaroslav Marek

Zatímco s Domažlicemi mohlo Kladno omluvit svůj výkon absencemi v sestavě a sílou protivníka, tentokrát omluvu nemá. Už ve 20. minutě to bylo 0:3 a to ještě brankář Vokoun dva góly chytil. Domácí pak šťastně snížili Holubem, ale konec poločasu zase patřil o parník lepší České Lípě. Vrcholem byl pěší průnik někdejšího reprezentanta Štajnera a penaltový zákrok Javorka. Brankář Vokoun sice penaltu vyrazil, ale do tyče a pak míč zaplul do brány.