Osobností Deníku by se smečenský Karel Kratina mohl stát už jen proto, že má šest dětí.…

Právě on byl důležitou postavou zápasu, když na první gól hostů odpověděl brzy vyrovnáním, při další šanci pak sice výborně trefil, ale za gólmana Pokorného zaskočil na brankové čáře jeho spoluhráč.

Štěpánek se pak chytil za hlavu a to ještě netušil, že za chvíli jeho týmu dá další gól Jamrich a ten už bude vítězný. Domácím se totiž dařilo míň a míň a nepomohli si ani při krátké přesilovce, protože právě Jamrich dostal v 80. minutě druhou žlutou kartu a musel do sprch.

Hřebeč poslal na hřiště poprvé jeho příchodu z Kladna Štěpána Hanzlíka, ale ani tenhle vytáhlý odchovanec už remízu nezajistil. Navíc Louny v posledních minutách dvakrát udeřily a otevřené rány Hřebče zasypaly nepříjemnou dávkou soli.

Hrajícímu trenérovi Hřebče Miroslavu Novákovi se do hodnocení zápasu už ani nechtělo. „Jsem obrovsky zklamán, náš výkon neměl absolutně nic. Louny byly strašné a Hřebeč ještě šílenější. Těším se na Kladno, to je zápas, který nám může dodat vše do zbytku sezony,“ vzkázal s ohledem na další duel, který se v Kladně kvůli divákům bude hrát už v pátek 26. dubna odpoledne.

Hřebeč – Louny 1:4 (1:2). Branky: 28. Štěpánek – 23. Jamrich, 41. Charamza, 90. Hradecký, 93. Jungmann. Rozhodčí: Schweinert. ČK: 82. Jamrich (L).

Hřebeč: Kabele – Lukeš, Dolejš, Melichar (81. Hanzlík), Podaný – Pařízek (58. Lukič), Prosek (62. Nadri), Dolák (58. Hajný), Štěpánek, Hodosi – Novák.