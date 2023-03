Dosavadní jarní nadšení fotbalového Kladna bylo na půdě pražského Újezda rychle zchlazeno pod bod mrazu. Svěřenci trenéra Jana Procházky poprvé na jaře prohráli, když s druhým týmem tabulky vůbec nezachytili úvod a za dvacet minut třikrát inkasovali. Újezd porazil Kladeňáky i podruhé v sezoně, tentokrát vysoko 5:1, a potvrzuje i na jaře skvělou podzimní formu.

SK Kladno - SK Újezd Praha 4 1:3 (1:0), Divize B, 20. 8. 2022 | Foto: Bohumil Kučera

Protože uspěla i vedoucí Česká Lípa, má nyní Kladno ztrátu na první místo v divizi B opět šest bodů. Po skvělé zimní přípravě přišel pro hosty po dlouhé době zápas blbec, v němž jim selhala i činnost, v níž v dosavadním průběhu sezony vynikali – defenziva. Od Újezda inkasovali hodně branek už na podzim (3), celkem tedy osm. „Porazili jsme se hlavně sami. Domácí ukázali větší nadšení do hry, bojovnost, důraz, tím nám přemohli,“ litoval kouč hostů Jan Procházka.

Hostům nevyšel hlavně začátek zápasu. Už po třech minutách létal míč ze strany na stranu až ho na hranici vápna trefil přesně Ircing a domácí vedli. Ještě větší šok přišel po minele Kolářského, kterou nekompromisně potrestal Jeřábek (9.). Újezdu šlo zakončení vážně dokonale a vše potvrdil další dokonalou střelou zpoza vápna Jankú. Až pak se Kladno nadechlo, hlavně Holub zahrozil, ale jeho nejlepší rána šla doprostřed a gólman zasáhl.

Jestli se Kladenští v přestávce hecovali, že se zápasem ještě něco zkusí udělat, tak hned po minutě jim domácí vysvětlili opak. Po rohovém kopu si kapitán Jackl musel ve vápně doslova bát a osamocený hlavou dal na 4:0. „Hecujeme se, že s tím zkusíme ještě něco udělat a během pár vteřin takhle inkasujeme. Nemůžeme si dovolit v takovém zápase nechávat hráče při standardkách úplně samotné,“ zlobil se Jan Procházka, jenž už před půlí stáhl zkušené Boráka s Balšánkem, ale ani změny nepomohly.

Zbytek poločasu už domácí hlavně bránili. Po standardce nechali volného Javorka, jenž ale netrefil míč jak potřeboval. Uspěl až Pihrt po odvážné průniku ze stranu do středu. Javorek měl ještě jednu šanci, ale přestřelil a víc už hosté nedokázali. Naopak v poslední minutě po brejku dokonal jejich debakl Jankú. „Zkoušeli jsme to do konce, ale rozhodl začátek, kdy jsme sami posadili domácí na koně,“ dodal zklamaný Jan Procházka.

Újezd Praha 4 – SK Kladno 5:1 (3:0). Branky: 3. Ircing, 9. Jeřábek, 18. a 90. Jankú, 46. Jackl – 65. Pihrt. Rozhodčí: Suchánek.

Kladno: Pettík – Borák (38. Růžička), Rendla, Kolářský – Balšánek (38. Javorek) – Čížek (64. Dostál), Holub, Procházka, Pihrt – Šíma (57. Kafka), Šnobl.