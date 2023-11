Sami uznali, že hráli tužku, ale tři body fotbalisté Hřebče v posledním podzimním kole na hřišti Chebu získali. V divizi B tak za první půlku ročníku nasbíral nováček 25 bodů a to je víc, než se čekalo. I když někteří Hřebečáci čekali ještě víc. „Já chtěl třicet, ale nějaké zápasy jsme pokazili. Hlavně mě štve, že před námi je Kladno,“ ucedil hrající kouč Miroslav Novák.

Přiznal, že Hřebeč v týdnu musela vypustit všechny tréninky. Devět hráčů marodilo a ani v sobotu to v Chebu nevypadalo, že by byli už v pořádku. Sice měli převahu a šance, Lukeš dokonce napálil břevno, ale také dělali chyby v obraně. A jen díky fantastickému brankáři Zajíčkovi, který chytil dvě sóla, byl stav skoro do konce poločasu vyrovnaný.

Pak se povedl výpad hostujícímu Mentbergerovi, jenž na půlce získal míč a po pár rychlých krocích zpoza vápna vypálil přesně k tyči - 0:1.

Jenže vedení Hřebči po přestávce moc dlouho nevydrželo a po hrubce v obraně domácí zase utekli a vyrovnali. Hosty zachvátila trochu panika, protože se třemi body počítali, a nakonec je přece jen zachránili. K odraženému míči se probil neobsazený Prosek a technickým obloučkem ho poslal přesně k tyči – 1:2.

„Je to docela úleva, protože za tři a půl roku ve Hřebči byl tohle náš nejslabší protivník. Hráli hrozně, ale my to samé. Naštěstí jsme zachránili výhru a víc už historie zajímat nebude,“ usmál se Miroslav Novák.

Union Cheb – SK Hřebeč 1:2 (0:1). Branky: 69. Hudeček - 41. Mentberger, 76. Hudeček. Rozhodčí: Langmajer. Diváků: 80.

Hřebeč: Zajíček – Lukeš (90. Herzig), Dolejš, Melichar, Grobár – Pařízek (46. Hodosi), Prosek, Mentberger (67. Hromádka), Procházka (84. Hajný) – M. Novák, Lukič.