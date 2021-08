Domácí byli aktivní hned od začátku, ale první musel zasahovat jejich brankář Súttó po slabé ráně Furmánka. Ve 20.min. se po rohu prosadil slánský Mareš, jenže míč poslal nad. Na druhé straně dochytal Sedlák míč po rohu až napotřetí. Po půlhodině hry už inkasoval, když se zpoza šestnáctky náramně trefil Vrba do šibenice. A to ještě mohl Machek bombou zvýšit a Ostrov měl další dvě tutovky. Konec půle se Slanému opravdu nezdařil a navíc musel odstoupit pro zranění Beneš.

Hosté se ale v kabině srovnali a Novotný mohl bleskově vyrovnat, jenže si ve finální fázi přistrčil míč příliš dopředu a domácí gólman ho dokázal vychytat. Vyrazil i krásnou střelu Furmánka a hlavičku Nádeníčka zkrotil za pomoci odrazu od tyčky své brány. Vyrovnání si Slaňáci za zlepšenou hru po změně stran zasloužili a přišlo v 57. minutě. Křižný pas Vašáka zpracoval Furmánek, posunul na Nádeníčka, který střílel do brankáře a odražený míč pak Maroušek pohodlně dostal do sítě.

Poté zase hrozili domácí a Sedlák kryl přesnou střelu Matouška. V 70. min. Vašák místo malé domů zvolil kličku a odkop, jenže míč zachytil jeden z domácích hráčů a na přihrávku před Sedláka si naběhl zleva Matoušek a Ostrov poslal opět do vedení. Na to už slánští odpovědět nedokázali, nadějnou akci Marka zastavil k jejich nelibosti ofsajd.

"V Ostrově jsme prohráli stejně jako v minulém ročníku. Před rokem to bylo 4:0 a tento výsledek mohl na tabuli svítit také letos a to už po odehrání prvního poločasu. Ten byl z naší strany bídný. Po změně stran to bylo již lepší, naše vyrovnání, které jsme si zasloužili, trochu otupilo hru domácích, ale ti pak dokázali opět strhnout vedení na svou stranu a tak je zahozené šance z první půle mrzet nemusely. Citelně chyběl potrestaný Bíba, a s Trnkou, který je po operaci, již letos počítat nemůžeme, Vimr nebude k dispozici ještě 14 dní, ale do hry snad už naskočí kapitán mužstva Zelenka," vypočítal vedoucí týmu Slaného Milan Šúr, jehož tým nyní čeká pražský Meteor (so, 17)

FK Ostrov – SK Slaný 2:1 (1:0). Branky: 31. Vrba, 70. Matoušek – 57. Maroušek.



Slaný: Sedlák – Volgner, Jaráb, Beneš (46. Galbavý), Vašák – Maroušek (84. Danda L.), Mareš, Hansl (70. Řehák), Novotný – Furmánek (84.Marek), Nádeníček.