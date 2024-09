Jenže pak přišel konec sponzorů, všichni hráči Velvar skončili a trenér rovněž. Místo nich bojuje za Slovan jiný tým přestěhovaný z Přeštic.

„Ve Velvarech to byl pěkný půlrok, bohužel to ale skončilo jak to skončilo a já to ovlivnit nemohl,“ říká Boev.

Přes léto čekal na nové nabídky, a když se v sobotu ráno chystal vyrazit jako divák na zápas do Neratovic, ozval se telefon. „Volali mi ze Hřebče, zda bych nechtěl vzít jejich tým. A tak jsem místo do Neratovic vyrazil do Hřebče. Jednání funkcionářů v čele s Jozefem Janíkem bylo na úrovni, koukl jsem se na utkání s béčkem Ústí, pak jsem si vzal nějaký čas na rozmyšlenou a nakonec kývl, že do toho půjdu, a rád,“ zdůraznil Vasil Boev.

Jako krok zpátky to nebere. „Proč? Ve třetí lize jsem žádnou nabídku neměl, Slavie mě také nechce (smích). Chce mě Hřebeč a to je podstatné,“ vysvětluje.

Vedl už pondělní trénink a tuší, že ho čeká dost práce. Těší se a ní. „Kluky budu učit co umím, nějaký systém hry, taktiku, budeme chtít hrát víc po zemi. Hodně musíme zapracovat na kondici a to všechno nebude rozhodně hned,“ varuje Vasil Boev.

Problémem pro něj může být, že třeba hlavní hvězda mužstva Jakub Podaný, který sobotní zápas dvěma góly a nahrávkou rozhodl, má vymíněno, že na tréninky nemusí. Kondici si i tak drží výbornou. „Souhlasím, Podaný byl nejlepší i bez tréninku. Máme spolu ve čtvrtek schůzku a nějak se tam dohodneme,“ usmál se nový trenér Hřebče.

Teoreticky by nemusel ve Hřebči vydržet, protože podle něj existuje gentlemanská domluva, že pokud dostane laso z vyšší soutěže, může odejít. „Tak to domluveno je, ale jediným klubem, co mne aktuálně zajímá, je Hřebeč. Každá změna přináší obvykle pozitivní emoce, tak jsem to cítil i na tréninku, a těším se také já. Čeká nás složitý start na půdě jednoho z nejlepších mužstev soutěže - Slaného, které má sice pár starších hráčů, ale zároveň je kondičně výborně připraveno a nahoře není náhodou. Musíme se poctivě nachystat,“ dodal Vasil Boev.