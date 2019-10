Zatím nejkrutější prohru 0:4 utrpěl nováček fotbalové divize, SK Slaný, v páteční předehrávce na půdě Chomutova.

Slaný (v bílém) přehrálo 1:0 Libušín a poslalo ho o soutěž níž. | Foto: Vladislav Lukáš

V první půli přitom Slaňáci hráli dobře a jen kvůli úchvatnému zákroku brankáře Švejdy proti ráně Macháčka do šibenice uchránil Chomutov od manka. Domácí pak dvakrát skórovali, v závěru půle měl ale snížení na hlavě Nádeníček. Opět však zářil Švejda.

Po obrátce se už hosté nutili do plných, vzadu hráli na riziko a šance měli spíše domácí. Trefili tyč, dvakrát zazářil brankář Sedlák, v závěru však ani on nestačila na dvě rány.