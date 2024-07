Rozšířit kádr, omladit ho. A hrát lépe než na jaře. To jsou hlavní cíle fotbalového klubu ze Hřebče pro letošní léto. Přípravu zahájil ve čtvrtek 11. července na hřišti SK Velké Přítočno, kde našel dočasný a příjemný azyl.

Hřebeč trápila na jaře zranění opor a dvě z nich by měly být už v pořádku. Vojtěch Mentberger i Tomáš Novák jsou v přípravě a trenér Miroslav Novák říká, že právě oni jsou zatím největšími posilami. Vyhlédl si – nebo dostal doporučení – však i další borce zejména z pražských klubů, ti by se měli zapojit do přípravy.

„Jména zatím nemá cenu uvádět. V podstatě jsou to spíš testovaní hráči a pokud o ně budeme mít zájem, teprve se začne jednat. Každopádně jsou to hodně mladí kluci ročníků narození 2003 až 2005,“ hlásí Novák, který na větší jména nedosáhl. „Hodně rozhoduje finanční nabídka a tam jsou některé kluby jinde,“ tvrdí, ale několik plánů jak přece jen kvalitní borce přivést má.

Klub zřejmě opustí další dva borci směrem Velká Dobrá. Po Jindřichu Faktorovi a Martinu Servusovi, kteří směr Čechie zamířili loni, je letos následují Ivo Tetur a hlavně člen základní sestavy áčka Hřebče Matěj Pařízek. Vést je bude nový doberský trenér Daniel Sigan. „Což je můj velmi dobrý kamarád,“ usmívá se Miroslav Novák, ale podotýká, že s hráči je domluven, že pokud by se chtěli vrátit, mají dveře otevřené.

Zápasový program přípravy zahrnuje pro Hřebeč čtyři zápasy plus pohárový mač se Štětím. Už ve středu se Hřebeč ukáže v Přítočně, kde hostí Střešovice, na stejném stadionu se rovněž utká s Tempem – nováčkem divize B, kde bude hrát také hřebečský celek. Zbylé duely se hrají v Praze.

Program přípravy SK Hřebeč:

17. července: Hřebeč – Střešovice (18:30, hř. Velké Přítočno)

21. července: Třeboradice – Hřebeč (17:00)

24. července: Bohemians Praha B – Hřebeč (16:30, hř. Uhříněves)

27. července: Hřebeč – Tempo Praha (10:30, hř. V. Přítočno)

3. srpna: Hřebeč – Štětí (10:15, Mol Cup - II. předkolo)