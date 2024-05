Tři kola před koncem ročníku Fortuna:ČFL ve skupině B může velvarský Slovan začít pomalu snít o historickém úspěchu v dějinách klubu. Pokud v nedělní dohrávce 27. kola porazí jejich pronásledovatel Zápy pardubickou rezervu, pořád na něj bude v tabulce ztrácet čtyři body. Soupeře z Mostu zdolal Slovan 2:0.

Velvary slaví další výhru | Foto: Jan Sláma

Velvary proti pátému celku měly skvělé vstupy do obou poločasů. Diváci se nestačili ani rozkoukat a už ve 4.min. šli domácí do vedení. Z pokutového kopu, který rozhodčí Švorc odpískal po faulu Petržílka na samotného úspěšného exekutora Kotta. Mostečtí zahrozili až po půlhodině hry, ale nebezpečnou střelu Novotného stačil gólman Spilka vytěsnit na roh. Dál se pak hrálo podle not favorita, nicméně jeho trvalý tlak do konce prvního poločasu už další zásah do černého nepřinesl.

Skóre Velvarští navýšili stejně tak jako v prvním dějství hned v úvodu toho druhého. V 49.min. Žežulka hlavičkou z malého vápna nedal hostujícímu brankáři Lichtenbergovi šanci - 2:0! Autor gólu na podzim skóroval nezastavitelně, byl mezi nejlepšími střelci soutěže, ale na jaře se zasekl a až teď smůlu protrhl.

V 80. min. pak mohl Slovan dokonat výhru, kdy rozjetý Žežulka sice obstřelil Lichtenberga, ale toho na brankové čáře zastoupil kapitán Cibulka.

Spokojený domácí kouč Vasil Boev se nechal po utkání slyšet: "Tři body bereme. Při přesnějších koncovkách na obou stranách mohlo být skóre vyšší. Lichtenberg však má stejně jako náš brankář Spilka kvalitu."

Jeho protějšek Miloš Sazima už tak spokojený nebyl: "Zápas měl svou kvalitu a my můžeme jen litovat, že jsme se nedokázali střelecky prosadit. Domácí na čele se Spilkou a s neprostupnou defenzivou nám to prostě neumožnili."

Slovan Velvary – FK Baník Most-Souš 2:0 (1:0). Branky: 4. Kott (PK), 49. Žežulka. Rozhodčí: Švorc. Diváků: 285.

Velvary: Spilka - Keenan, Drozda, Rubeš, Chábera - Havránek (83. Flores), Šustr, Kott, Leitl (46. Trávníček) - Žežulka, Jakab (77. Dobiáš).

Mojmír STRACHOTA