Nicméně Pražané mají dobrý tým a ukázali to ve 34. minutě. Chvilinku poté, co Holuba nechtěně zalehl jejich hráč a špílmachr musel kvůli bolesti v koleni odstoupit, ubránili domácí standardku a z bleskového brejku srovnali parádním zakončením Němce.

Místo Holuba přišel na hřiště už zmíněný Pospíšil a trenérům rychle ukázal, že s jeho volbou nechybovali. „Musím ho pochválit, zhostil se toho velmi dobře. Na místo ve středu byl dobrým kandidátem, tak jsme ho hodili do vody, aby plaval. A on to uplaval, dokonce se za svou aktivitu dočkal těsně před pauzou branky,“ byl rád kouč Jan Procházka, který v sestavě mladým šanci dává.

Opět chytal Cimrman, u Dostála a Kolářského už to ani překvapení není. Naopak zkušení Čížek, Říha nebo Javorek začali na lavičce. „Takhle jsme se rozhodli, místo v základu nemá nikdo jisté a kluci výborně pracují. Jsem rád, že na zkušené takhle tlačí, jedině větší konkurence může mužstvo zvednout,“ je si jistý Jan Procházka.

Jeho tým po přestávce brzy zvýšil zásluhou zkušeného Jeslínka, který udržel dobře míč a ještě stihl přesně vypálit. „Uklidnil nás a máme výhru nad mladým, hodně rychlým a důrazným soupeřem. Byl to velmi těžký zápas,“ dodal Jan Procházka

Meteor Praha – SK Kladno 1:3 (1:2). Branky: 34. Němec - 2. Balšánek, 45. Pospíšil, 53. Jeslínek. Rozhodčí: Havel. Diváků: 125.

Kladno: Cimrman – Borák, Rendla, Kolářský, Ježdík – Balšánek – Šíma (77. Čížek), Procházka (65. Procházka), Holub (32. Pospíšil), Dostál (77. Říha) – Jeslínek (65. Šnobl).