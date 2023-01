A přesně tomu také podle svých slov věří. „Věřím, že Sparta titul udělá. Ke konci se rozjela, možná škoda, že byla pauza. Kdyby se hrálo o trochu déle, tak myslím, že by první týmy víc dohnala. Ke konci už jak Slavii, tak Plzni docházely síly. Je to škoda. Zaplaťpánbůh, že je to ale vyrovnanější a pořád je o co hrát. Pořád se aspoň ty tři týmy budou snažit to urvat,“ předvídá slánský útočník, který si přehled o nejvyšší soutěži udržuje zejména díky článkům na internetu.

Po roce další medaile! Deník veze cenný bronz z futsalového šampionátu novinářů

Zimní přestávka už je podle jeho slov dlouhá a hlad po fotbalu zase roste. „Každý, kdo hraje nebo hrál fotbal, ví, že je zima dlouhá. Co se týče fandů okolo, tak ti jsou vždycky nedočkaví a těší se na nové tváře, které uvidí v klubech,“ říká.

Sám ale mezi současnými prvoligovými fotbalisty žádného oblíbence nemá. „Spíš koukám na kluky, se kterými jsem hrál, když jsme byli mladí. Už jich moc není, protože jsme starší a mladí kluci do toho zasahují víc. Mám ale rád pěkný fotbal, když se sejdou dva dobré manšafty. Ve finále je pak jedno, kdo hraje. Hlavně, když to má náboj,“ prozrazuje Nádeníček.

Kladno slaví první výhru, ale modlí se, aby byl Pihrt v pořádku

Ten po konci ve Spartě hrál také za Ústí nad Labem, Chomutov, Motorlet, Velvary nebo Horky nad Jizerou. Nakonec ale zakotvil v divizním Slaném, se kterým aktuálně bojuje o setrvání ve čtvrté nejvyšší soutěži.

„Na jaro se těším moc. Připravujeme se, máme nového trenéra. Čekám, že do toho budeme šlapat, vlétneme na to a pomůže nám to k dobrým výsledkům. Hlavní cíl je záchrana, abychom pak mohli začít novou sezonu a držet se ve středních patrech,“ vyhlašuje závěrem Nádeníček.

Slaný mění trenéra, Nového nahradí v boji o záchranu ex-hostouňský útočník