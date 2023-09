Veselého koně jedou, tři výhry v řadě Slaňáci v divizi nepamatují. Teď na Kladno

/FOTOGALERIE/ Třetí výhru v řadě zapsali do tabulky divize B fotbalisté Slaného. Proti posledním Lounům to byla ale pořádná bitva, v níž hosté ukázali, že na dně tabulky nemusí zůstat. Domácí se radují, protože tři výhry v řadě v novodobé historii Slaný nikdy v divizi neuhrálo a výsledek 1:0, který trefil kanonýr Bohumil Nádeníček, je dostal před derby s SK Kladno do pohody. Pozor, derby se hraje už v pátek 22. září od 16:30 hodin v Kladně.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Fotbalová divize: Slaný (v modrém) porazilo doma Louny brankou Nádeníčka 1:0. | Foto: Vladislav Lukáš