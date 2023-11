Mohli být druzí, ale historický posul pro slánský fotbal se jim zatím nepovedl. Tým SK v posledním podzimním kole divize poznal, že role favorita je těžší než překvapovat svoje soupeře, a narazil tvrdě na hřišti posledních Nespek. Ty ho vyřídily 3:0 a Slaný tam bude přezimovat "až" páté.

Fotbalisté SK Slaný (v bílém) porazili Brandýs 2:1. | Foto: Vladislav Lukáš

"Je to kaňka za jinak opravdu povedeným podzimem. Byl to suverénně nás nejhorší výkon od chvíle, co jsem k týmu přišel a dost mě to mrzí. Na druhou stranu je to facka, která nám třeba pomůže, abychom v zimní přípravě ještě víc pracovali," burcuje trenér Slaného Jiří Veselý, jenž má na úspěchu SK Slaný také velkou zásluhu. Stejně tak vedení za dobře zrealizované posily a sami hráči, kteří často překročili svůj stín a hodně se zlepšili.

Nicméně v zapršených Nespekách se jim zápas vůbec nepovedl. Už v půli prohrávali o dvě góly a za celý zápas toho předvedli moc málo na to, aby nějaké body odvezli. Možná Nádeníčkům pokud o nůžky, ten nebyl marný a za stavu 0:0 kdo ví, kdyby šly níž.

Jinak toho ale ex-hostouňský a ještě nedávno kladenský brankář Filip Pettík moc chytat nemusel. To na druhé straně po dvaceti minutách udeřil Jeden z nejzkušenějších domácích borců Turek. Někdejší útočník Sparty a hlavně Benešova se trefil po centru a za chvíli moc stejný borec zvýšit, tam však zasáhl gólman Junek. Z následného rohu už udeřilo, když se u přední tyče prosadil Hronek.

Trenér Veselý v pauze bouřil, ale tentokrát jeho blesky a hromy na úrodnou půdu nepadly. Aktivitu sice Slánští získali, ale šance nikoliv. Místo toho chyboval fatálně Noll, jenž měl prsty už v prvním gólu a pro Mustaphu nebyl problém překonat vystoupivšího Junka - 3:0!

Bylo rozhodnuto a hosté už se zápasem nebyli schopní něco udělat, spíš mohli inkasovat.

A vedoucí týmu Milan Šúr musel souhlasit s trenérem Veselým, že tým v Nespekách neodehrál dobrý zápas. "Na hřišti posledního celku tabulky jsme utrpěli nejvyšší porážku podzimu. Naše hráče svazovala vidina druhého místa v tabulce. Škoda, že nám v posledním podzimním utkání kvůli zranění chyběl stoper Javorek, organizátor naší obrany. Utkání v Nespekách ukázalo, že jeho neúčast je pro nás zásadní," shodli se Jiří Veselý a Milanem Šúrem.

Sokol Nespeky – SK Slaný 3:0 (2:0). Branky: 19. Turek, 34. Hronek, 57. Mustapha

Slaný: Junek – Vovk, Mihálik, Noll (77. Vimr), Bíba – Balšánek – Ceccarelli (88. Říčka), Pospíšil, Herčík, Dohnanský (62. Novotný) – Nádeníček.