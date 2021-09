Fotbalistům Slaného se přestalo v divizi B dařit. V sobotu uhráli aspoň bod za remízu 1:1 proti Štětí, které bylo po celé utkání aktivnější.

Kdysi oba v dresu Slaného, nyní proti sobě: zleva Michalové Obrtlík a Jaráb | Foto: Roman Mareš

Obrana Slaného působila v úvodu nejistě, kupila nepřesnosti a to se jí vymstilo v 16.minutě. Po jedné z chyb nastřelil hráč hostí tyč, od ní se míč odrazil zpět do pole k volnému Škodovi, který nezaváhal a poslal Štětí do vedení. Až pak začali hrozit i Slaňáci, ale Galbavý mířil vedle a Nádeníčkovu technickou ránu vytěsnil brankář Vondrka na roh. A tal byli nakonec domácí rádi, že neprohrávali víc, protože pustili do velké šance ještě Mešiče, který těsně minul.