Rozhodčí Fojtík dlouze zkoumal, zda hrát či nehrát. Hlavní plocha stadionu v Dobříši byla plná louží, ale umělka také. Právě na té se nakonec hrálo, což více vyhovovalo domácím.

I tak se Kladenští přes jejich obranu dostali už do přestávky. Útočníci dobře napadali, obrana Dobříše chybovala a Tóth ji v sólu ztrestal přesnou placírkou. Když po obrátce utekl pěkně Ježdík a centrem našel před odkrytou brankou skluzujícího Čížka (0:2), vypadalo to pro hosty ideálně, ale už potřetí v řadě se jim stalo, že brzy po vstřelené brance také jednu inkasují. Tentokrát to bylo po tečované ráně kanonýra Maryšky tři minuty po trefě Čížka.

Od té chvíle ale kladenská obrana fungovala perfektně a už domácí k vyrovnání nepustila. „Jsme spokojeni, kluci zaslouží za odehrání zápasu v tak těžkých podmínkách pochvalu. Trochu nás mrzí jen to, že jsme zase dostali rychle gól poté, co jsme sami dali na 2:0, musíme se lépe soustředit. Ale na konci jsme jim nepovolili už vůbec nic,“ byl rád asistent trenéra Kladna Tomáš Procházka.

Dobříš – Kladno 1:2 (0:1). Branky: 70. Maryška - 41. Tóth, 67. Čížek. Rozhodčí: Fojtík. Diváků: 45.

Kladno: Vokoun – Ježdík, Hanzlík, Pechr, Nosek – Dejčmar (73. Pospíšil), Holub, Říha, Procházka (85. J. Růžička), Čížek – Tóth (78. Šnobl).