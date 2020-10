Kladenští vytrvale tlačili a vytvořili si nespočet nadějných situací. Hlavně zásluhou ofenzivně naladěných Čížka i ve formě kopajícího Tótha neustále ohrožovalo branku Zaťka. Právě díky spolupráci těchhle dvou mužů šli domácí v první části do vedení – krásnou rychlou akci zakončil Čížek.

Chomutov byl dopředu aktivní méně, ale ve druhé půli si vytvořil dostatek střeleckých šancí, které neproměnil zásluhou skvělého výkonu brankáře Martin Vokouna. Chytil minimálně tři obrovské šance střídajících Šourka a dvakrát Pěničky. „Měl jsem mužstvu co vracet za ten první gól, takové střely v tréninku v pohodě chytám,“ říkal skromně po utkání jeho hrdina Martin Vokoun a pochválit ho i jeho starší brankářský kolega Jaroslav Tesař, podle něhož to byl jasně Vokounův zápas.

Vokoun ale sám narazil na jediný v jeho síti, jímž hosté brzy odpověděli na kladenské vedení. Veterán Boček góly pořád umí, a když sudí k nelibosti domácích pustil zákrok na Holuba, vypálil přesně k tyči – 1:1.

O druhé půli už řeč byla, hra v ní z obou stran gradovala. Kladenští pokazili dva trestňáky i ideální pozice, a když neskončila gólem ani tutovka Říhy, začalo to vypadat na další penaltový rozstřel. Pak ale na vlastní půlce natáhl svoje raketové motory Čížek, doběhl do vápna, tam ho trefil Hříbal a rozhodčí Rychtár nekompromisně ukázal na penaltový puntík, z něhož se Hanzlík nemýlil.

Trenéru Pejšovi se vzápětí povedlo střídání, když mladý Šnobl v útoku pomohl několika akcemi a v 88. minutě navíc po Procházkově přistrčení krásně uklidil merunu k tyči. „Pro mě to vítězství není upracované, protože jsme měli v obou poločasech spoustu šancí. Je fakt, že po obrátce je měl i Chomutov a podržel nás brankář Vokoun, nicméně my jim měli víc a výhra je zasloužená,“ hodnotil trenér Kladna Jan Pejša, jemuž se opět vyplatilo prohození krajních hráčů Čížka a Dejčmara a uznal i to, že ve formě je zpátky Tóth, což týmu dává útočnou sílu. „Tadeáš Pospíšil měl povinnosti ve škole, proto jsme vsadili na Čížka s Dejčmarem a je výhoda, když můžete krajní hráče prohodit, pro soupeře to není čitelné. Co se týče Máry Tóth, všichni víme, že je fotbalista od pánaboha. Někdy má svojí jinou náladu, ale když se to sejde, je to hodně kvalitní hráč,“ dodal Jan Pejša.

Jeho tým bude hrát doma zase příští týden proti ještě silnějšímu soupeři, spojenému celku Mostu a Souše. Už ale bez diváků, kteří vtipkovali v hledišti, že by se možná mohlo dát koukat z hospody…

SK Kladno – Česká Lípa 3:1 (1:1). Branky: 24. Čížek, 82. Hanzlík z PK, 88. Šnobl - 27. Boček. Rozhodčí: Rychtár. Diváků: 220.

Kladno: Vokoun – Ježdík, Pechr, Hanzlík, Nosek – Dejčmar (58. Pospíšil), Holub, Říha (87. Růžička), Čížek – Procházka, Tóth (82. Šnobl).